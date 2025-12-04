Home Nacional "funcionarios penitenciarios denuncian agresión de dirigente de ge..."

Funcionarios penitenciarios denuncian agresión de dirigente de Gendarmería

La Anop rechazó categóricamente la conducta violenta del dirigente y cuestionó la continuidad de organizaciones gremiales dentro de Gendarmería.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Funcionarios penitenciarios denuncian agresión de dirigente de Gendarmería

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) denunció una agresión contra funcionarias del Centro Penitenciario de San Felipe por parte de un dirigente gremial de Gendarmería.

Según la Anop, un dirigente de Agech ingresó sin autorización a una reunión y agredió física y verbalmente a quienes estaban presentes.

“Sin autorización previa, ingresaron a la oficina del Alcaide de forma totalmente descontrolada Dirigentes Gremiales, liderados por el Sargento 2° F.S.R. perteneciente a AGECH, quien abruptamente, habría tomado con sus propias manos a quienes eran entrevistados en ese momento para luego proferir diversas amenazas y agresiones”, mencionan.

Una funcionaria resultó lesionada, con diagnóstico de “herida erosiva visible en su brazo derecho”, al intentar defenderse.

La Anop rechazó categóricamente la conducta violenta del dirigente y cuestionó la continuidad de organizaciones gremiales dentro de Gendarmería.

Desde la entidad acusan que algunos dirigentes se han convertido en agentes nocivos con conductas agresivas hacia pares y superiores femeninas, reflejando indisciplina y pérdida de valores.

Finalmente, solicitaron una rápida investigación y sanciones ejemplificadoras, poniendo su equipo jurídico a disposición de las afectadas.

Source Texto: Aton / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
The New York Times demanda al Pentágono por nuevas res...

La acusación remarca que las restricciones del Pentágono a la labor de los medios “es exactamente el tipo de esquema restrictivo” contra la libertad de expresión y prensa que, en su día, el Tribunal Supremo y el de Apelaciones de Washington ya reconocieron que atenta contra la Primera Enmienda.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar a la Reserva ...

La Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, ubicada en la Región de Los Ríos, protege más de 7.500 hectáreas de bosques valdivianos y el complejo volcánico que le da nombre. Creada en 1994, es uno de los lugares turísticos en Chile menos masificados, ideal para quienes buscan trekking, paisajes cordilleranos y contacto directo con la fauna nativa.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Bosque Pet...

El Bosque Petrificado de Pichasca, en la Región de Coquimbo, es uno de los más singulares lugares turísticos en Chile. Declarado Monumento Natural en 1985, conserva troncos fósiles de coníferas extintas y fue el primer sitio del país donde se hallaron restos de dinosaurios, convirtiéndose en un destino único para el turismo científico y natural.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/