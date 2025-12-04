Funcionarios penitenciarios denuncian agresión de dirigente de Gendarmería

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (Anop) denunció una agresión contra funcionarias del Centro Penitenciario de San Felipe por parte de un dirigente gremial de Gendarmería.

Según la Anop, un dirigente de Agech ingresó sin autorización a una reunión y agredió física y verbalmente a quienes estaban presentes.

“Sin autorización previa, ingresaron a la oficina del Alcaide de forma totalmente descontrolada Dirigentes Gremiales, liderados por el Sargento 2° F.S.R. perteneciente a AGECH, quien abruptamente, habría tomado con sus propias manos a quienes eran entrevistados en ese momento para luego proferir diversas amenazas y agresiones”, mencionan.

Una funcionaria resultó lesionada, con diagnóstico de “herida erosiva visible en su brazo derecho”, al intentar defenderse.

La Anop rechazó categóricamente la conducta violenta del dirigente y cuestionó la continuidad de organizaciones gremiales dentro de Gendarmería.

Desde la entidad acusan que algunos dirigentes se han convertido en agentes nocivos con conductas agresivas hacia pares y superiores femeninas, reflejando indisciplina y pérdida de valores.

Finalmente, solicitaron una rápida investigación y sanciones ejemplificadoras, poniendo su equipo jurídico a disposición de las afectadas.