Fundación Luksic entregará más de $1.200 millones a 500 emprendedores de todo el país

Fundación Luksic anunció a los 500 ganadores de la séptima versión de Impulso Chileno, programa que busca fortalecer el crecimiento de los emprendedores de todo el país a través de financiamiento. En esta edición, la Fundación va a entregar $1.287 millones de pesos en total y duplicó el número de beneficiados respecto a años anteriores, buscando de esta manera, potenciar el trabajo de las pymes de Chile.

Desde su creación en 2018, el programa ha apoyado a más de 1.420 emprendedores, siendo testigos de miles de historias de crecimiento, resiliencia y esfuerzo. La gerente general de Fundación Luksic, Macarena Cea, destacó que “cada emprendedor aporta no solo al desarrollo económico, sino también al bienestar de sus comunidades. Es por eso que desde la Fundación seguiremos confiando en ellos y acompañándolos para que sus negocios sigan creciendo y generando efectos positivos en todo Chile”.

Entre los seleccionados, que van a recibir hasta $5 millones para hacer crecer sus negocios, se destaca que a nivel nacional hubo más de 340 mujeres ganadoras lo que representa el 68% de los seleccionados y que los rubros con mayor participación fueron servicios, alimentación y comercio. Además, un 88% de pertenecen a regiones fuera de la Metropolitana, donde se recalca La Araucanía, Valparaíso, Maule y Biobío, reafirmando el compromiso de la Fundación con las regiones del país.

Por su parte, el director de Emprendimiento de Fundación Luksic, Cristian Schalper afirma que “este año los postulantes a Impulso Chileno participaron de nuestra Brújula del Emprendedor, plataforma gratuita a través de la cual las personas pueden conocer qué áreas de su emprendimiento necesitan reforzar, así como acceder a contenidos y herramientas específicas para potenciar sus negocios”.