Funeral de alto riesgo: Con fuegos artificiales realizaron despedida de Kevin Olguín en Quilicura

El último adiós a Kevin Olguín, el criminal chileno que inspiró la serie de Netflix “Baby Bandito”, derivó en una jornada marcada por el caos y el alto riesgo.

A pesar de que el funeral fue declarado de “alto riesgo” por las autoridades, la población Juanita Aguirre de Cerro Navia se llenó de una multitud que despidió al delincuente con una lluvia de fuegos artificiales y disparos al aire que retumbaron en toda la comuna durante la madrugada de este lunes.

Olguín, célebre por su participación en el “robo del siglo” en 2014 y por inspirar una popular serie, recibió un velorio que reflejó de manera explícita el mundo delictual al que pertenecía.

CAÓTICO FUNERAL DE KEVIN OLGUÍN

En contacto con Gabriel Alegría desde la comuna de Quilicura, en el programa Tu Día se entregaron más detalles de lo ocurrido en el último adiós a “Baby Bandito”.

“Disparos y fuegos artificiales. Vecinos señalan que durante 5 minutos, al menos, de corrido, se sintieron estos estruendos por toda la comuna. Todo esto responde al velorio en ausencia de Kevin Olguín, conocido como Baby Bandito, quien falleció durante este fin de semana luego de ser acribillado en su propio vehículo en conjunto a su polola”, relató el periodista.

“Todo esto, recordemos también que Kevin Olguín es uno de los participantes del rodo del siglo en 2014, en el Aeropuerto y, todavía estamos a la espera de la entrega del cuerpo para poder realizar este funeral, que ya se catalogó por parte de la autoridad como de alto riesgo”, añadió, lo que generó indignación en el panel.