Home Nacional "funeral de alto riesgo: con fuegos artificiales realizaron desped..."

Funeral de alto riesgo: Con fuegos artificiales realizaron despedida de Kevin Olguín en Quilicura

A pesar de que el funeral fue declarado de “alto riesgo” por las autoridades, la población Juanita Aguirre de Cerro Navia se llenó de una multitud que despidió al delincuente con una lluvia de fuegos artificiales y disparos al aire que retumbaron en toda la comuna durante la madrugada de este lunes.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

El último adiós a Kevin Olguín, el criminal chileno que inspiró la serie de Netflix “Baby Bandito”, derivó en una jornada marcada por el caos y el alto riesgo.

A pesar de que el funeral fue declarado de “alto riesgo” por las autoridades, la población Juanita Aguirre de Cerro Navia se llenó de una multitud que despidió al delincuente con una lluvia de fuegos artificiales y disparos al aire que retumbaron en toda la comuna durante la madrugada de este lunes.

Olguín, célebre por su participación en el “robo del siglo” en 2014 y por inspirar una popular serie, recibió un velorio que reflejó de manera explícita el mundo delictual al que pertenecía.

CAÓTICO FUNERAL DE KEVIN OLGUÍN

En contacto con Gabriel Alegría desde la comuna de Quilicura, en el programa Tu Día se entregaron más detalles de lo ocurrido en el último adiós a “Baby Bandito”.

“Disparos y fuegos artificiales. Vecinos señalan que durante 5 minutos, al menos, de corrido, se sintieron estos estruendos por toda la comuna. Todo esto responde al velorio en ausencia de Kevin Olguín, conocido como Baby Bandito, quien falleció durante este fin de semana luego de ser acribillado en su propio vehículo en conjunto a su polola”, relató el periodista.

“Todo esto, recordemos también que Kevin Olguín es uno de los participantes del rodo del siglo en 2014, en el Aeropuerto y, todavía estamos a la espera de la entrega del cuerpo para poder realizar este funeral, que ya se catalogó por parte de la autoridad como de alto riesgo”, añadió, lo que generó indignación en el panel.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Tribunal Electoral de la RM definirá esta tarde si Dan...

El Tribunal Electoral Regional fijó la audiencia para revisar la situación del exalcalde de Recoleta para las 14:30 horas de este lunes. El exjefe comunal participaría de manera telemática.

Leer mas
Nacional

Detienen a traumatólogo imputado por abuso sexual en V...

Según consignó La Estrella de Valparaíso, el profesional de 45 años trabajaba en el sector alto de la comuna, particularmente en Gómez Carreño, y fue detenido tras denuncias de que recorría en su vehículo distintas calles para abordar a niñas y adolescentes.

Leer mas
Economía

Tras Imacec, Grau afirma que proyección de crecimiento...

El titular de Hacienda, en una declaración pública, destacó que “el crecimiento de la actividad no minera, que representa el 90% de la producción del país, se expandió un 2,5% en comparación a julio del año pasado”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
3
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/