Futbolista iraní llora en la Copa de Asia al hablar de la guerra: “Espero que mi país esté muy vivo”

Sara Didar, delantera de la selección de Irán, se refirió a la dramática situación que se vive en su país, y expresó que “todas estamos preocupadas y tristes por lo que le sucedió a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos”.

Leonardo Medina
La futbolista iraní, Sara Didar, que participa junto a su selección en la Copa de Asia femenina, evidenció este miércoles la preocupación de ella y sus compañeras por la guerra en su país. 

Didar, al borde de las lágrimas, habló en una conferencia de prensa desde Australia, donde se disputa el torneo, y se refirió a la compleja situación. 

“Todas estamos preocupadas y tristes por lo que le sucedió a Irán, a nuestras familias y a nuestros seres queridos”, señaló la jugadora de 21 años.

También, indicó que espera que Irán “tenga mucho éxito y buenas noticias”, y añadió: “Espero que mi país esté muy vivo”.

En tanto, tras emitir sus palabras mediante un intérprete la deportista abandonó rápidamente la sala de prensa. 

Didar forma parte del grupo de futbolistas que el pasado lunes permaneció en silencio durante la interpretación del himno nacional, previo a la derrota por 3-0 ante Corea del Sur.

Previamente, la seleccionadora del conjunto persa, Marziyeh Jafari, se rehusó el pasado domingo a abordar la muerte del ayatolá Alí Jameneí, luego del ataque iniciado por EEUU e Israel.

Consignar que, según reportes de la Media Luna Roja, los ataques provocaron la muerte de al menos 787 personas en suelo iraní.

Por su parte, organismos internacionales aumentaron la cifra a más de mil civiles fallecidos, incluyendo menores de edad en varias ciudades de Oriente Medio.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina

Leonardo Medina
11
