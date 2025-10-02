Futsal Down tuvo su epicentro en La Florida: Comuna amplía su ya tradicional franja de deporte inclusivo

En una señal de inclusión para jóvenes con Síndrome de Down, el fin de semana recién pasado se realizó en las dependencias del Polideportivo de La Florida, el Primer Campeonato de Baby Fútbol, en el cual participaron poco más de 40 deportistas entre hombres y mujeres.

Desde temprano, y cargados de entusiasmo llegaron hasta el evento organizado por la Corporación del Deporte, los seis equipos participantes, los que representaron a cinco comunas de la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.

Tras una jornada intensa, la que contempló 15 encuentros en la fase regular, los representativos de La Florida (12 puntos) y Cobreloa (15 puntos) protagonizaron una emocionante final, que quedó en manos de los “Zorros del desierto” al imponerse por goleada de 4-1.

“Fue una experiencia maravillosa, donde todos los jugadores pudieron medir el nivel deportivo, ya además poder compartir una linda instancia de disciplina, valores, cariño y mucho respeto”, comentó el director de la Corporación del Deporte de La Florida, Cristóbal Muñoz.

SE SUMA A FRANJA DE DEPORTE INCLUSIVO

Al mismo tiempo, la autoridad recalcó que este evento está lejos de ser aislado, sino que responde a la política que se ha adoptado de apoyar “a lo que estamos realizando con nuestra franja de deporte inclusivo, donde hemos puesto a disposición nuestro Polideportivo para personas con condición del espectro autista, baile inclusivo y también en el futuro desarrollaremos el futsal para amputados de la mano de la selección nacional”.

Tras el éxito de lo vivido el último fin de semana, Muñoz expresó su deseo de repetir este tipo de actividades, e incluso llevarlas más allá de los límites de la comuna de La Florida.

“Estamos muy orgullosos de haber realizado esta instancia que nos da la posibilidad de visibilizar este deporte y por qué no organizar un campeonato nacional para que vengan jóvenes de todo Chile a nuestros recintos deportivos”, dijo.