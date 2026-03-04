Futura vocera reitera “crisis” luego de informe del CFA por manejo fiscal de Boric

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) difundió su informe sobre la situación de las cuentas públicas al término del mandato de Gabriel Boric, concluyendo que la meta fiscal volvió a incumplirse por tercer año consecutivo.

El déficit estructural alcanzó el 3,6% del PIB, por encima del 2,2% estimado en la proyección más reciente.



Las conclusiones del informe fueron abordadas por Mara Sedini, futura vocera del Gobierno de José Antonio Kast, quien se refirió al tema durante una actividad en el Hotel Radisson Blu. Allí sostuvo que lo planteado por el organismo técnico “no son buenas noticias para nuestro país”.



“Hay que ser muy claros, el desvío de la meta del balance estructural fue de -3,6%, cuando la meta era del -1,1%. Esto es gravísimo. Y una de las razones que entrega el Consejo Fiscal Autónomo es que responde a errores reiterados en el cálculo de los ingresos y no hay ajustes necesarios hechos en los gastos”.

Se ha “calculado una y otra vez mal los ingresos”

Sedini reforzó su crítica apuntando directamente a la conducción fiscal del actual Ejecutivo. A su juicio, se ha “calculado una y otra vez mal los ingresos y no somos capaces de hacer un gasto efectivo y seguimos endeudando a nuestro país. Esto no es una buena forma de administrar las finanzas públicas, esto no es una buena forma de administrar a nuestro país”.



Junto con cuestionar la gestión saliente, la futura secretaria de Estado anticipó el enfoque de la próxima administración. Aseguró que, además de las recomendaciones formuladas por el CFA, el nuevo gobierno “está trabajando hace muchos meses en un plan muy profundo para poder enfrentar esta crisis financiera, esta crisis económica que implica medidas importantes para que volvamos a crecer”.



“Y para eso vamos a necesitar muchos esfuerzos, no solo desde el Ejecutivo, sino que también del Legislativo, para poder avanzar en volver a poner en orden las finanzas públicas, y también que nuestro país pueda retomar una vía del crecimiento al cual podemos aspirar como un país ordenado”, agregó.



Finalmente, subrayó que las definiciones concretas se conocerán al inicio del mandato: “para eso estamos trabajando arduamente, existe un plan, existe un muy buen plan, y se dará a conocer a partir del 11 de marzo”, concluyó.