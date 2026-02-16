Home Nacional "futuros ministros de kast valoran retiro de calidad de refugiado ..."

Futuros ministros de Kast valoran retiro de calidad de refugiado de Apablaza

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que “hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Futuros ministros de Kast valoran retiro de calidad de refugiado de Apablaza

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el próximo titular de la Segpres, José García Ruminot (RN), valoraron la revocación del estatus de refugiado de Galvarino Apablaza en Argentina.

“Hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde”, manifestó el futuro jefe de gabinete de Kast.

Ruminot indicó que “es una buena noticia, todo lo que lleve a que haya por fin justicia respecto del asesinato del senador Jaime Guzmán, que en paz descanse”.

“Yo lo veo muy, muy bien y ojalá todas esas gestiones prosperen y por fin podamos tener justicia”, agregó.

Tribunales de segunda instancia de Argentina retiraron la calidad de refugiado a Apablaza

Tribunales de segunda instancia de Argentina retiraron la calidad de refugiado a Apablaza, conocido como “comandante Salvador”, quien es requerido en Chile como autor intelectual del homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, cometidos en 1991.

Según consignó El Mercurio, las autoridades trasandinas ya habrían comunicado la información a Cancillería chilena y la Policía de Investigaciones (PDI).

La resolución reactivaría el proceso de extradición que se había “congelado” tras el refugio otorgado al exfrentista en 2010 por el Gobierno de Cristina Fernández.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cataldo sostuvo reunión con su sucesora María Paz Arzo...

El titular de Educación, tras reunirse con la futura ministra de la cartera, señaló que “ayuda mucho que en general nos conocemos, nos ha tocado interactuar en más de una ocasión tanto con la ministra como los subsecretarios, eso ayuda que la comunicación sea fluida”.

Leer mas
Triunfo
Aseguran que Independiente acelerará gestiones por el ...

El cuadro argentino daría un nuevo paso para intentar incorporar al delantero de Huachipato, quien ha exhibido gran nivel en este inicio de temporada.

Leer mas
Internacional
VIDEO: “Los extraterrestres son reales, pero yo no los...

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un podcast que los extraterrestres “son reales” pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes “escondidos” en la enigmática base militar conocida como Área 51 del estado de Nevada.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/