Futuros ministros de Kast valoran retiro de calidad de refugiado de Apablaza

El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el próximo titular de la Segpres, José García Ruminot (RN), valoraron la revocación del estatus de refugiado de Galvarino Apablaza en Argentina.



“Hoy día se ha resuelto quitarle la condición de refugiado y eso indudablemente es un paso adelante en materia de poder impulsarse la extradición que se está tramitando ya hace décadas y poder enfrentar la justicia en Chile como corresponde”, manifestó el futuro jefe de gabinete de Kast.



Ruminot indicó que “es una buena noticia, todo lo que lleve a que haya por fin justicia respecto del asesinato del senador Jaime Guzmán, que en paz descanse”.



“Yo lo veo muy, muy bien y ojalá todas esas gestiones prosperen y por fin podamos tener justicia”, agregó.

Tribunales de segunda instancia de Argentina retiraron la calidad de refugiado a Apablaza





Tribunales de segunda instancia de Argentina retiraron la calidad de refugiado a Apablaza, conocido como “comandante Salvador”, quien es requerido en Chile como autor intelectual del homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, cometidos en 1991.



Según consignó El Mercurio, las autoridades trasandinas ya habrían comunicado la información a Cancillería chilena y la Policía de Investigaciones (PDI).



La resolución reactivaría el proceso de extradición que se había “congelado” tras el refugio otorgado al exfrentista en 2010 por el Gobierno de Cristina Fernández.