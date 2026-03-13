García Ruminot sobre anuncio de Kast de eventuales indultos a uniformados condenados durante el estallido: “Va a analizar caso a caso”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), en conversación la mañana de este viernes con Radio Cooperativa, abordó el anuncio que hiciera este jueves el Presidente, José Antonio Kast, sobre evaluar indultos para uniformados condenados durante el estallido social de 2019.

El Mandatario, en diálogo con TVN, hizo una diferencia entre el proyecto de conmutación de penas a reos con problemas de salud o con edad avanzada y la iniciativa de indultos.

En el caso de los hechos desatados tras el estallido, remarcó que “hay personas que salieron dañadas físicamente, hay personas que salieron indemnizadas y personas que terminaron presas sin haberse levantado ese día diciendo ‘yo voy a realizar una acción para dañar a alguien’, como en el caso de carabineros, militares, Fuerzas Armadas, las policías, y yo creo que esto tiene que tener una mirada distinta“.

García Ruminot, al respecto, sostuvo que la medida responde al rol que cumplieron las Fuerzas Armadas para “evitar males mayores”.

Remarcó, en entrevista con Cooperativa, que el Mandatario “siempre ha tenido la inquietud (sobre el tema) y hemos considerado que hay personas que están condenadas por situaciones en que salieron a defender a la ciudadanía, evitar males mayores y proteger a la población“.

“Poco a poco la gente ha ido comprendiendo que lo que tuvimos en el estallido social le hizo mucho daño al país. Había que tomar medidas de fuerza: sacar a la calle a los militares, los carabineros y la PDI“, enfatizó.

El titular de la Segpres aclaró que el Presidente Kast “va a analizar caso a caso (los eventuales indultos), tengo plena fe de que así va a ser y que se va a considerar todas esas situaciones. Un Presidente, cuando indulta, tiene que tener a la vista todos todos los antecedentes, así que es una materia exclusiva del Presidente de la República y tenemos que esperar finalmente lo que él resuelva”.