La directora de Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, en entrevista con Radio Futuro, dijo que la cercanía de la candidata Jeannette Jara se basa en emplear un lenguaje sencillo y no político, además de manejar la tranquilidad. “Yo veo esta campaña como una campaña muy virulenta, y el contraste de Jeannette Jara es muy fuerte. Ella tiene una paz, una tranquilidad en sí misma. No trasunta odio, problemas… es una mujer tranquila, que no tiene dolor de cabeza en la mañana de ningún tipo. Envidiable, desde ese punto de vista”.