“Gente venía caminando quemada”: Sobreviviente de la explosión en Renca entrega detalles del momento

Explosión en Renca dejó vehículos incendiados y personas heridas. Uno de los conductores afectados relató los momentos de pánico y la rápida llegada de equipos de emergencia.

Eduardo Córdova
Una violenta explosión registrada en la comuna de Renca provocó escenas de pánico y desesperación la tarde de este jueves. Juan Pablo Nova, uno de los conductores afectados, relató los dramáticos minutos que enfrentó junto a su padre cuando la camioneta en la que viajaban comenzó a incendiarse tras la emergencia.

El testigo explicó que se dirigían a la casa de un cliente. Ambos trabajan en una Pyme familiar y utilizaban la ruta habitual que recorren casi a diario desde Lampa hacia el centro de Santiago. En ese trayecto fueron sorprendidos por la explosión.

“Cuando nos dimos cuenta que ya no no podíamos seguir avanzando en la camioneta, porque se estaba prendiendo fuego, decidimos arrancar en a pie”, partió contando el testigo, según recogió 24 Horas.

Mientras buscaban un lugar seguro, la escena se volvió aún más impactante. “Vimos gente pidiendo auxilio, gente que venía caminando, quemada, gente que estaba pegada en el piso quemada, con el cuerpo entero quemado”.

Juan Pablo intentó acercarse para prestar ayuda. Sin embargo, nuevas detonaciones —entre ellas el estallido de un neumático en llamas— lo obligaron a retroceder y mantenerse a distancia por seguridad.

Pese a la gravedad del hecho, él y su padre resultaron ilesos. La camioneta terminó completamente destruida por el fuego. Ahora esperan la evaluación correspondiente para definir si el vehículo podrá ser reparado.

Rápida llegada de equipos de emergencia

El afectado valoró la pronta reacción de los servicios de emergencia. “A los menos de 10 minutos ya había una ambulancia de la Mutual y empezaron a llegar bomberos y carabineros. Llegaron rápido”, afirmó.

Aunque agradece haber sobrevivido, reconoce que las imágenes de las víctimas lo acompañarán por largo tiempo. “Ahora más que nada queda la pena por la gente que quedó ahí. Tratamos de ayudar, pero no podíamos”, concluyó.

Fiscalía apunta a chofer del camión de gas por explosión en Renca: habría conducido a exceso de velocidad
Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
