Gobernador Mundaca explica que orden de detención en su contra fue anulada

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, aclaró que la orden de detención en su contra que se informó este lunes fue anulada y además contó que no fue notificado sobre la misma.



En entrevista con TVN, Mundaca aseguró que se trataba de una información “no oficial” y agregó que fueron “informados no oficialmente de que la Corte anuló la orden de arresto”.



“Ayer nuestro fiscal contestó inmediatamente el requerimiento de información”, precisó y agregó que “la notificación dice que, contestando el requerimiento de información, la orden de arresto queda inmediatamente anulada, y eso lo hicimos el día de ayer”.



“Es un documento oficial, un documento público, y por tanto eso que estaba señalando la notificación no oficial ya fue absolutamente cumplido”, defendió.



Sobre la orden de arresto explicó que trascendió a través de los medios de prensa y aclaró “que tengo una orden de arresto de 3 días a propósito de que no contestamos un requerimiento del juez Julio Fuentes de la Región de Valparaíso”.



En tal requerimiento referido a un conflicto entre privados, continuó Mundaca, no tienen “ni arte ni parte, y si nos preguntan precisamente cuál es la relación que tenemos con un conjunto de empresas que son demandadas por un trabajador, precisamente por distintas acreencias… La gran mayoría de esas empresas son empresas inmobiliarias”.



“No fuimos notificados ni por Rut, ni físicamente de esta orden de arresto, hasta el día de hoy no hemos sido notificados”, enfatizó la autoridad de Valparaíso.



Asimismo, el gobernador criticó el accionar de la justicia: “¿Se imaginan que los jueces de la República estuvieran emitiendo órdenes de arresto a todas las autoridades electas democráticamente por no responder?”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién filtró la información”

Mundaca advirtió que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para saber quién filtró la información, porque aquí hay, de hecho, una práctica impropia, desproporcionada e irracional”.



“Aquí hay una filtración evidente de una resolución judicial que habla de un arresto a mi persona. Nunca fui notificado, pero sí de forma no oficial, con el claro propósito, y lo digo con estas palabras y asumo la responsabilidad, de dañar mi honra y dañar mi gestión al frente del Gobierno Regional”, aseguró Mundaca.



“La notificación pedía que entregáramos información con respecto a la relación que tiene el Gobierno Regional sobre esta inmobiliaria, y si el Gobierno Regional tenía algún tipo de acreencia con esta inmobiliaria, o sea, con estas empresas”, explicó.



Agregó que le “parece completamente irracional y desproporcionado que, a una autoridad electa democráticamente, un juez de la República, Julio Fuentes, dicte una orden de arresto de tres días porque no contestamos un requerimiento del tribunal”.



“Es completamente desproporcionado. Deberían meter a los delincuentes a la cárcel, pero no a una autoridad electa democráticamente”, fustigó Mundaca.



Consultado sobre si tenían relación con la inmobiliaria, el gobernador respondió: “Hemos contestado, lo hemos puesto a disposición, y esa respuesta ya está arriba, es una respuesta pública, que es lo que nos estaban solicitando”.