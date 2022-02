Gobernador y viaje de Delgado a Tarapacá: “No hay una intención de involucrarse”

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, presentó una serie de reparos a la visita del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en el marco de la crisis migratoria que afecta al norte del país, donde se han realizado distintas manifestaciones ante el aumento de los hechos de violencia.



Desde Iquique, Delgado aseguró que se aumentará la dotación de Carabineros con uniformados provenientes de Santiago, además de indicar que se expulsarán a los ciudadanos extranjeros con antecedentes delictuales.



Pese a los anuncios, Carvajal acusó en T13 Radio que el aumento de personal policial “no está acompañado de otras medidas como más carros policiales y apoyo de la PDI”, y advirtió que “el ministro se equivoca porque el primer lugar donde hay que enfrentar el problema es en la frontera”.



“Viaja el ministro (Delgado) a la región y no entrega ningún anuncio en materia migratoria. La atención en los últimos dos años ha estado puesta en la migración, y el ministro viene a la zona sin ninguna respuesta en materia migratoria”, cuestionó.



Si bien aseveró que “sabemos que la situación es delicada, todos los reconocemos”, remarcó que “al menos pensábamos que iba a tener una actitud muy distinta”.



“Como muchas otras cosas, no existe respuesta. No hay una intención de querer involucrarse más allá. Quizás puede ser porque esté terminando el gobierno. Pero nos deja con gusto a poco, con anuncios insuficientes y nos deja preocupados”, subrayó.



De esta forma, la autoridad regional aseguró que “nosotros estamos en condiciones de reunirnos con la próxima ministra del Interior (Izkia Siches) y esperamos hacerlo a la brevedad, le solicitamos una reunión”.



Respecto a formas de tratar la crisis, el militante de Comunes explicó que “si hoy día hay una intención de que el país requiere mano de obra, entonces yo entiendo que es un proceso de integración para contar con ella, en una zona particular de país. Para ello, el Gobierno debe tomar decisiones sobre cuántas personas se necesitan y cuáles son sus características”.



Así, aseveró que la administración de Gabriel Boric tendrá que “tomar la decisión de dialogar con los países vecinos y creo que en este Gobierno que termina, no existieron relaciones para poder comunicarse con otras naciones en esta materia”.