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Gobierno anuncia querella por crimen de inspectora en Calama y pide detector de armas en colegios

La titular de Seguridad, Trinidad Steinert, dijo que el Ejecutivo tomará medidas para evitar que hechos similares se repitan. Entre las iniciativas, destacó la implementación de pórticos de detección de armas en establecimientos educacionales. “No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología”, afirmó.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno anuncia querella por crimen de inspectora en Calama y pide detector de armas en colegios

La tragedia ocurrida en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama motivó una reacción inmediata del Gobierno. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto a la titular de Educación, María Paz Arzola, abordaron el caso desde dependencias de Carabineros en Santiago.

Steinert dijo que el Ejecutivo tomará medidas para evitar que hechos similares se repitan. “Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir”.

Entre las iniciativas, destacó la implementación de pórticos de detección de armas en establecimientos educacionales. “No es aceptable que un niño ande con un arma blanca en un establecimiento educacional y por eso cada establecimiento educacional debe tener la tecnología”, afirmó.

La ministra explicó que esta tecnología permitiría identificar situaciones de riesgo. “Detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años, y así evitar que los colegios sean vulnerables”.

Añadió que la ley que habilita esta medida está pendiente de promulgación y que, una vez publicada, los colegios deberán adoptar los mecanismos de protección.

Además, anunció que el Ministerio de Seguridad interpondrá una querella por “homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan”.

Por su parte, la ministra Arzola hizo un llamado a la sociedad en su conjunto: “Esto requiere del apoyo de todos y no se puede volver a repetir”.

La ministra subrayó que el hecho era imposible de prever. “Este establecimiento es un establecimiento, uno podría decir normal, que no presentaba problemas adicionales (…). Las clases están suspendidas y ahora la prioridad es desplegar todos los apoyos, la contención emocional de esa comunidad y esa es la urgencia ahora”.

Inspectora murió tras ser apuñalada por estudiante en liceo de Calama
Source Texto; Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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