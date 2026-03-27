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Inspectora murió tras ser apuñalada por estudiante en liceo de Calama

La agresión ocurrió la mañana de este viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta. Se estableció que un estudiante de 4° medio había agredido a tres alumnos y a dos inspectoras del establecimiento.

Patricia Schüller Gamboa
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Inspectora murió tras ser apuñalada por estudiante en liceo de Calama

Un estudiante de cuarto medio mató con arma blanca a una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta, de Calama. Dejó herida a otra inspectora y también a tres alumnos del establecimiento

La información policial indica que alrededor de las 10:40 horas, personal de Carabineros concurrió hasta el liceo tras un comunicado emitido por la Central de Comunicaciones (Cenco). Esto para verificar un procedimiento por una presunta agresión con arma blanca al interior del recinto educacional.

Una vez en el lugar, se logró constatar la veracidad de los hechos, estableciendo que un estudiante de 4° medio había agredido momentos antes a tres alumnos y a dos inspectoras del establecimiento.

A la llegada del personal policial, el individuo fue reducido y detenido en el lugar. Fue trasladado posteriormente hasta el hospital local para la constatación de lesiones. Posteriormente fue derivado a la Primera Comisaría para continuar con el procedimiento correspondiente, conforme a las instrucciones del Ministerio Público.

Producto de la gravedad de las lesiones ocasionadas, una de las inspectoras, identificada como M.V.R.V., de 59 años, falleció en el lugar.

En tanto, las demás personas lesionadas —una inspectora y tres alumnos— fueron trasladadas a un centro asistencial para su respectiva evaluación médica.

A raíz de lo ocurrido, la dirección del establecimiento dispuso la suspensión inmediata de las clases. Se procedió además a la evacuación total de alumnos, docentes y personal administrativo, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad escolar.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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