Home Nacional "gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a cuba y descarta pr..."

Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba y descarta presiones del PC

El canciller Alberto van Klaveren explicó que los recursos para la cooperación a la isla serán a través de fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba y descarta presiones del PC

El Gobierno confirmó oficialmente este jueves que enviará ayuda humanitaria a Cuba afectada por el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En un punto de prensa desde La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren anunció que “estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”.

Según explicó, los recursos para la cooperación a la isla serán a través de fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

El canciller, en su alocución, hizo alusión a que en otras oportunidades Chile hizo lo mismo con Ucrania, la situación en Gaza y la consecuencia de paso de huracanes en el Caribe.

“Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo Cuba hoy”, enfatizó.

Agregó que “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso”.

“Es una ayuda de carácter monetario, que es lo más eficiente, y es justamente la práctica que ha tenido la Cancillería a lo largo de los años (…) y se canaliza a través de organismos multilaterales y hay varios programas. Está el Programa Mundial de Alimentos, están los programas de atención a la infancia de UNICEF, que operan en todos los países y que ofrecen garantía y que además obviamente van a ser verificados a través de procesos de rendición de cuentas”, explicó.

Descartó que la decisión esté relacionada con declaraciones de dirigentes y figuras del PC

El secretario de Estado descartó que la decisión esté relacionada con las declaraciones de dirigentes y figuras del PC. Esto, porque tras el anuncio de Vallejo, desde la DC acusaron al gobierno de ser pauteado por la colectividad.

“Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo”, aseguró.

Aeropuertos de Cuba se quedaron sin combustible para vuelos internacionales
Source Texto: Aton/Foto: Aton (Archivo)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Sismo de magnitud 6,1 se percibió en la zona norte y c...

De acuerdo a los primeros datos de Sismología de la Universidad de Chile, el epicentro se ubicó a 13 kilómetros al oeste de Punitaqui y a 54 kilómetros de profundidad.

Leer mas
Nacional
Presidente de la ACHM: “No vamos a permitir que ningún...

Gustavo Alessandri, jefe comunal de Zapallar, en declaraciones a Radio Biobío, dijo que ya gestiona “una reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para abordar la situación de riesgo que enfrenta la alcaldesa Reyes (de Lo Espejo)”, quien tiene un embarazo de ocho meses.

Leer mas
Actualidad
Padre e hija murieron en Calama luego de inhalar monóx...

El hecho ocurrió durante la jornada de este martes en una vivienda situada en la intersección de las calles Tarapacá con Aníbal Pinto, en el sector centro de la comuna. La información fue dada a conocer por La Estrella de Antofagasta.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
18
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/