Gobierno confirma postulación de Santiago para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

El Presidente José Antonio Kast, junto a la ministra del Deporte, Natalia Duco, ratificaron este viernes que Santiago postulará para ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030.

“Chile ratifica, como Gobierno, que Chile postulará a los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030. Es una tremenda noticia. Serán los mejores Juegos Olímpicos que el mundo podrá ver”, aseguró el Mandatario desde La Moneda.

En tanto, la secretaria de Estado indicó que “es un día muy especial. Es una gran noticia. Se ratifica la postulación a los Juegos. Haremos todo lo posible para que el país sea la sede”.

“Hay que agradecer al Presidente Kast que tuvo toda la disposición para que esto continuará pese al momento adverso. En tiempos de crisis hay cosas que no se sacrifican”, agregó.

Cabe destacar que, previamente, la ministra Duco había puesto en duda seguir en carrera con la postulación de Santiago, apuntando a las dificultades económicas heredadas de la Administración de Gabriel Boric.

No obstante, el Gobierno dejó atrás la incertidumbre y confirmó la postulación.

Actualmente, Chile está en la terna de aspirantes a organizar los JJ.OO. de la Juventud 2030, junto a Tailandia (Bangkok) y Paraguay (Asunción).

Ahora el Comité Olímpico de Chile, apoyado por el Gobierno, debe enviar al Comité Olímpico Internacional la documentación oficial con el aval del estado. La decisión final de cuál será la sede se conocerá en junio.

Los JJ.OO. de la Juventud reunirán más de 4 mil deportistas de 200 países y en más de 30 disciplinas. Para tener un ejemplo en materia económica, la organización de los Panamericanos Santiago 2023 significaron una inversión de más de 770 millones de dólares.

Según los datos entregados tras la cita, se registraron ingresos propios por venta de entradas y comercialización por más de 5,5 millones de dólares. Además, generaron un impacto económico acumulado de US$ 907 millones en el PIB entre 2019 y 2023.