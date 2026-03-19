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Gobierno de Bolivia dice “respetar” plan fronterizo de Kast

El canciller Fernando Aramayo sostuvo que “si el presidente Kast y su Administración consideran que esa es una forma de brindar seguridad a su país, a su pueblo, de evitar que la criminalidad cruce fronteras, entonces somos respetuosos de ello”.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno de Bolivia dice “respetar” plan fronterizo de Kast

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo que su país respeta la decisión de Chile de construir barreras físicas en su frontera norte para frenar la migración irregular y el crimen.

Aramayo delantó que ambas naciones se preparan para retomar el diálogo bilateral. 

“Somos respetuosos de las decisiones soberanas de los Estados. Eso es lo que pedimos también, que no se cuestionen las decisiones soberanas de nuestro Gobierno“, dijo a los medios el canciller boliviano.

El ministro también sostuvo que “si el presidente Kast y su Administración consideran que esa es una forma de brindar seguridad a su país, a su pueblo, de evitar que la criminalidad cruce fronteras, entonces somos respetuosos de ello”.

Canciller asegura que el gobierno boliviano mantiene “un diálogo abierto” con su par de Chile

El canciller aseguró que el gobierno boliviano mantiene “un diálogo abierto” con su par de Chile y que están “a puertas de tener una mesa de trabajo” con las nuevas autoridades de ese país en la que se retomarán los temas avanzados en enero pasado con el entonces canciller chileno, Alberto van Klaveren.

También recordó que muchos vehículos que son robados en Chile “atraviesan frontera” y que la gente que comete esos delitos podría representar “peligrosidad también” para el territorio boliviano.

Los expresidentes bolivianos Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), Evo Morales (2006-2019) y Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) han cuestionado estas políticas del mandatario chileno y advirtieron sobre posibles vulneraciones del Tratado de 1904.

El citado tratado fijó los límites definitivos entre ambas naciones tras la llamada Guerra del Pacífico, en la que en 1879 Bolivia perdió ante Chile unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

Aramayo sostuvo que no hay vulneración del Tratado de 1904 porque las medidas anunciadas por Kast se están haciendo “en su territorio”.

Además, aclaró que no se anunció el restablecimiento de embajadores, pero sí del “diálogo diplomático” bilateral a partir de una “agenda de puntos coincidentes”.

El presidente Paz ha señalado varias veces su intención de abrir un “nuevo ciclo” con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

Source Texto: La Nación/EFE/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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