Gobierno de Santiago lanza “Nos Compostamos Bien II”: Iniciativa trabajará con 200 establecimientos educacionales de la RM

En muchos hogares, los restos de frutas y verduras terminan en la basura sin saber que en realidad pueden transformarse en nutrientes para la tierra. De ahí surge la idea que impulsa “Nos Compostamos Bien II”, la nueva etapa del programa del Gobierno de Santiago ejecutado junto a Geociclos. Se busca cambiar la forma en que las personas manejan sus residuos orgánicos, promoviendo el compostaje comunitario en la Región Metropolitana.

La iniciativa trabajará con 600 organizaciones territoriales y 200 establecimientos educacionales de la RM.

“Ya vivimos una experiencia exitosa con siete mil composteras individuales, logrando evitar que cerca de ciento cuatro mil toneladas de residuos llegaran a rellenos sanitarios. Hoy damos un nuevo paso con este proyecto comunitario, de más de mil millones de inversión. Queremos invitar a juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, iglesias y establecimientos educacionales a postular por una de las ochocientas composteras comunitarias disponibles”, dijo el gobernador Claudio Orrego.

La iniciativa también incluirá campañas de sensibilización, material educativo y actividades de capacitación. Esto para fortalecer la participación ciudadana y promover una cultura más consciente respecto de los residuos. El objetivo es claro: demostrar que una parte importante de lo que hoy consideramos basura puede transformarse en un recurso valioso para la naturaleza.

Andrea Arriagada, jefa de proyecto y socia fundadora de Geociclos, señaló que “con este proyecto descomprimimos los rellenos sanitarios. Bajamos los gases de efecto invernadero que se generan en los residuos, en los rellenos sanitarios y generamos compost, que es un abono. No solamente estamos contribuyendo a la sustentabilidad ambiental de la región, sino que también al fortalecimiento del tejido social de todas las comunas”.

Primera etapa: se entregaron 7.000 kits de compostaje a familias

La primera etapa de esta iniciativa fue un éxito: se entregaron 7.000 kits de compostaje a familias en las 52 comunas de la región. Esto permitió que miles de familias comenzaran a gestionar de manera distinta los residuos orgánicos que generan a diario. El proceso incluyó acompañamiento técnico, capacitación y seguimiento por parte de monitores especializados, lo que permitió apoyar a las familias en la adopción de este nuevo hábito.

Gracias a esta práctica, se estima que 4.400 toneladas de residuos orgánicos al año no terminaron en rellenos sanitarios. Se transformaron en 728 toneladas de compost o humus, un fertilizante natural que puede mejorar suelos y áreas verdes. El impacto también se refleja en el clima. Vimos que la ejecución de la etapa 1 evitó la emisión de más de 2.700 toneladas de CO₂ equivalente al año, contribuyendo a reducir los gases de efecto invernadero asociados al manejo de residuos.

Además del beneficio ambiental, la experiencia demostró un cambio real en los hábitos de las personas. De acuerdo con el seguimiento del programa, los hogares participantes estimaron una reducción cercana al 38% en la generación de residuos domésticos.

El compostaje aparece como una respuesta concreta frente al creciente problema de los residuos. En Chile, los residuos orgánicos representan una parte importante de la basura domiciliaria. Sin embargo, actualmente solo cerca del 1% de estos residuos se valoriza, a pesar de que pueden transformarse en compost y volver al ciclo natural. Cuando estos residuos terminan en rellenos sanitarios generan metano, un gas de efecto invernadero altamente contaminante. Por eso, promover su reciclaje se ha vuelto una acción clave frente al cambio climático.