Gobierno descartó extender el Estado de Excepción a Los Ríos o Los Lagos

La ministra del Interior, Izkia Siches, desestimó que el Gobierno ampliar hacia otras regiones el Estado de Excepción de emergencia “acotado” que rige en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Biobío) y en la Región de La Araucanía.



Ello a raíz del aumento de ataques incendiarios registrados en sectores donde no rige el régimen constitucional, como los ocho camiones destruidos la madrugada de este martes en La Unión o el atentado que destruyó tres vehículos la semana pasada en Máfil.



La medida permite a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a los operativos policiales, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.



Después de encabezar un comité de seguridad este jueves, Siches fue consultada sobre la posibilidad de ampliar el Estado de Excepción a otras regiones del sur. “Hemos analizado los datos, cuantitativamente no hay un aumento significativo en los hechos de violencia”, remarcó.



Sin embargo, indicó que “comprendemos la preocupación y compartimos por parte de la ciudadanía. Por ello, Carabineros va a reforzar los puntos de control en Los Ríos, y hemos solicitado un informe más minucioso a las entidades de inteligencia, como también a las distintas instituciones, para reforzar el abordaje en esta región”.



De esta manera, la jefa de gabinete informó que “por el momento, descartamos la extensión del Estado de Excepción constitucional hacia Los Ríos o Los Lagos”.



Respecto a los resultados de la aplicación del decreto, Siches afirmó que “los datos dan cuenta de una disminución de los hechos de violencia. Pero sin duda, no son las soluciones de fondo. Es por ello que hemos estado afinando distintas estrategias para poder enfrentar el crimen y la violencia que opera en las distintas zonas”.



Por otro lado, la secretaria de Estado se refirió a la Ley de Infraestructura Crítica, recientemente despachada desde el Congreso y que permite a las FFAA resguardar edificios considerados “esenciales” sin necesidad de un estado de excepción.



“Ya tuvimos una primera reunión de los distintos equipos jurídicos. Y, posterior a este punto de prensa, tendremos una segunda reunión para poder abordarlo”, indicó la titular del Interior, adelantando que “esperamos avanzar en torno a nuestra evaluación, tanto jurídica como técnica, para hacerle presente al Presidente que a nuestro juicio es un instrumento que el Gobierno debe evaluar su utilización”.



“Tal como lo hemos hecho con el estado de excepción constitucional, consideramos que todas las herramientas en que el Parlamento ha avanzado, son útiles para enfrentar la violencia y el crimen que opera en los distintos territorios de nuestro país”, agregó la expresidenta del Colegio Médico.



Sobre las críticas a la militarización realizadas por algunos parlamentarios oficialistas, Siches aseveró que “me ha tocado personalmente conversar con los distintos partidos de Gobierno, como también con las distintas bancadas y parlamentarios. Quiero destacar el respaldo que ha existido a esta medida, que es complementaria”.



“Pero también recalcar que esta medida no soluciona los problemas de fondo. Es por ello, que nuestro Gobierno está trabajando en una estrategia que es política, y policial, para desbaratar las bandas que operan, como también enfrentar el conflicto que se vive en el sur de nuestro país”, cerró.