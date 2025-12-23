Gobierno destaca acuerdo Codelco-SQM: “El mayor negocio en la historia de Chile”

El acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama hasta 2060 fue presentado en la jornada de este martes al Presidente Gabriel Boric como parte de la Estrategia Nacional del Litio.

Según el biministro Álvaro García, “este es probablemente el principal negocio que ha hecho Chile en su historia”, reflejando los resultados de una política que “ha constituido un sello del gobierno”.



La ministra de Minería, Aurora Williams, subrayó que la estrategia “no solo habla del aspecto productivo (…) sino que además se hace cargo de la minería que hoy día está desafiada en el mundo”.



En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, destacó que el acuerdo “muestra que el trabajo colaborativo entre el mundo público y el mundo privado trae sus frutos (…) y nos posiciona a Chile como líder mundial en la producción de litio”.



Como consecuencia de este avance, Codelco se prepara para formalizar la fusión con SQM.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, adelantó que esperan “en los próximos días (…) reunirnos para la firma de todos los documentos correspondientes de la fusión de las empresas, y para también poder nombrar al gobierno corporativo de la nueva sociedad”.



El proceso, sin embargo, está marcado por exigencias regulatorias. La Contraloría General de la República incluyó observaciones sobre la investigación de la SEC contra SQM y el control de legalidad de Minera Tarar. Consultado sobre este punto, Pacheco respondió que “es una situación que se generó hace tres años (…) y vamos a dar información sobre ello en los próximos días”.



Finalmente, respecto al compromiso con China, el timonel de Codelco explicó que “la autoridad china ha subido el contrato a su página web (…) y no ha hecho público ese volumen por considerarlo que es algo que atenta a la libre competencia. Por lo tanto, no me corresponde a mí ir más allá”.