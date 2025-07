Gobierno ecuatoriano anuncia uso de “fuerza letal” contra el crimen organizado

Las autoridades ecuatorianas amenazaron a los delincuentes con el uso de “fuerza letal” si “no se detienen” y reafirmaron que las fuerzas de seguridad tienen todo el respaldo del gobierno en la lucha contra el crimen organizado.



“Los delincuentes están advertidos, si no se detienen, actuaremos con fuerza letal. El tiempo del mal se acabó”, manifestó el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, en un video difundido en sus redes sociales.



Loffredo hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que continúen con su labor y aseguró que el gobierno ya no les pide que den su vida, sino que “entreguen la vida del que mata, secuestra, extorsiona, trafica y trata de aterrorizar” a la población.



“Este país no le pertenece a 50.000 miserables, le pertenece a los 18 millones de ecuatorianos que anhelan vivir nuevamente en libertad”, indicó el ministro de Defensa, quien animó a las fuerzas de seguridad a actuar con “contundencia”, dado que “las leyes les protegen”.



“Usen sus armas, actúen de acuerdo a las nuevas reglas de enfrentamiento”, instó Loffredo, recordándoles que cuentan con el indulto presidencial, como parte de la nueva Ley de Solidaridad, aprobada en junio de este año, que protege a los agentes procesados penalmente por hechos relacionados con el conflicto interno.



“Lleven en su corazón, la bandera; en su mente, a sus familias; y en las manos, las armas. Así, juntos haremos que las calles del Ecuador vuelvan a su gente, y los delincuentes vuelvan al único destino que les pertenece: la cárcel o el infierno”, sostuvo.



Con motivo del gran aumento del crimen organizado durante el pasado gobierno de Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de conmoción interna el 9 de enero de 2024, menos dos meses después de asumir el cargo, una medida que sigue vigente después de varias prórrogas.



Bajo esta medida de excepción, los cárteles de la droga han sido declarados organizaciones terroristas, quedan anulados algunos derechos fundamentales y se refuerza la presencia de los militares en las calles.