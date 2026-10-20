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Gobierno francés anuncia mayor despliegue policial para las próximas protestas

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se sometió este martes a una sesión de preguntas en la Asamblea Nacional, junto al ministro del Interior, Laurent Nuñez. Esto para responder sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad durante las concentraciones que llevan semanas agitando el país.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno francés anuncia mayor despliegue policial para las próximas protestas

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este martes que la nueva ola de movilizaciones convocadas por el movimiento social de los “chalecos amarillos” y organizaciones de estudiantes para el próximo sábado se encontrará con un “masivo” despliegue policial. Que nada tendrá que ver con la “estática y poco móvil” respuesta de ocasiones anteriores.

Lecornu se sometió este martes a una sesión de preguntas en la Asamblea Nacional, junto al ministro del Interior, Laurent Nuñez. Esto para responder sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad durante las concentraciones que llevan semanas agitando el país.

Las manifestaciones alcanzaron su apogeo el pasado fin de semana cuando se juntaron los estudiantes y docentes, que reclaman una reforma integral de la educación secundaria, con el movimiento de los “chalecos amarillos”. Y sus quejas generalizadas contra el coste de la vida y la labor del presidente, Emmanuel Macron.

“Está claro que vamos a intensificar el despliegue para el 24 de octubre, con una doctrina revisada en términos de volumen de recursos. En términos de número de fuerza, en términos de respuesta para atacar a estos grupos que dispersan a nuestras fuerzas de forma planificada”, indicó Nuñez.

Lecornu insistió en que las protestas pacíficas acaban degenerando en disturbios porque existe un grupo “de ultraizquierda” que está alentando la “insurrección”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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