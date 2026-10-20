Socialismo Democrático sacó a senador Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución

La bancada de senadores del Socialismo Democrático, que agrupa al Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD) y al Partido Liberal (PL) ingresará un oficio formal para remover al senador Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Designó en su cupo a Vlado Mirosevic (PL).

Según consignó Radio Cooperativa, la medida adoptada ayer derivó un tenso ambiente este martes en el Congreso. Araya y el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del mencionado comité opositor, compartieron asiento en la Comisión de Seguridad –instancia que ambos integran de manera permanente-, pero evitaron todo tipo de contacto visual.

“El Socialismo Democrático pasó a ser el socialismo autoritario”

Araya a su salida acusó falta de transparencia y criticó las motivaciones detrás de la decisión. “El Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario. En política las formas importan, y si el senador Castro no me quiere dar la cara, sus razones tendrá. Tendrá que explicar por qué no es tan valiente decir: ‘mire, te vamos a remover por esto’“, indicó.

Áñadió que “llegó la hora de que el senador Castro explique qué negocio tiene, que no quiere que avance una reforma que lo que busca es fortalecer el Estado frente a algo tan delicado como el crimen organizado y la delincuencia”, consignó el medio citado.

El senador Castro negó haber actuado a espaldas de Araya y aseguró que él comunicó la decisión a “mi par, que es el subjefe de la bancada PPD y a la vez vicepresidente del PPD, (el senador Ricardo Celis). Por falta de aviso, aquí nadie se podría quejar”.

Según dijo, “había elementos que ya se venían planteando de esta disconformidad de no sentir la representación correcta en un cargo de alta investidura como es la presidencia de la Comisión de Constitución, que hoy día es una comisión estratégica en la agenda de seguridad”.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que la decisión del Socialismo Democrático podría afectar el acuerdo de administración del Senado, que el próximo año le correspondería presidir al PS.

Araya ratificó que se mantiene en el comité y en el PPD, aunque reflexionando por lo ocurrido.