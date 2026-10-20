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Nueva tragedia en la familia Kennedy: Muere a los 42 años Kyle, sobrina nieta de John F. Kennedy

La mujer, nieta de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy, murió el pasado 21 de septiembre, y hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.

Leonardo Medina
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Nueva tragedia en la familia Kennedy: Muere a los 42 años Kyle, sobrina nieta de John F. Kennedy

Un nuevo golpe sufrió recientemente la familia Kennedy en EEUU, tras revelarse el fallecimiento a los 42 años de Kyle Kennedy, sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy.

La mujer perdió la vida el pasado 21 de septiembre en su hogar en Westwood, Massachusetts. Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte. 

Kyle fue nieta de Robert F. Kennedy (hermano del exmandatario) y Ethel Kennedy. Asimismo, era hija de Michael Kennedy y Victoria Gifford.

Según consignó Emol, su deceso se reveló a partir de un obituario publicado por la funeraria Burkes. En el texto recordaron que la integrante de la familia Kennedyla nació en Washington D.C. y pasó la mayor parte de su vida en Massachusetts, donde se desarrolló en el ámbito de la educación infantil.

“Dotada de una inteligencia excepcional, un ingenio sutil y una gran belleza, será recordada por su devoción a sus hijos y por su apoyo a la reforma educativa para niños desfavorecidos y personas con discapacidad”, expresaron. 

Asimismo, precisaron que “en 2020, Kyle sufrió una grave lesión medular que le provocó parálisis a largo plazo, discapacidad y otros problemas médicos”. 

“Los años siguientes trajeron consigo dificultades, pero Kyle luchó por mantener su ingenio y determinación a pesar de todo”, añadieron. 

También, destacaron que a raíz de esta experiencia, “comenzó a abogar por las personas con discapacidad”. Incluso, llegó a “testificar en la Cámara de Representantes de Massachusetts en una audiencia sobre discriminación en la atención médica para personas con discapacidad”.

De acuerdo a People, Kyle se casó en agosto de 2012 con Liam Kerr. Fruto de su relación nacieron tres hijos: los gemelos Conor (12) y Josephine, quien falleció a los pocos días de vida; y Declan (10).

Por su parte, la muerte de Kyle Kennedy se produce apenas 10 meses después del fallecimiento de Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta del expresidente John F. Kennedy. 

En ese marco, esta nueva pérdida volvió a poner el foco en las tragedias que han marcado durante décadas a la familia Kennedy.

Source Texto: La Nación/Foto: La Tercera
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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