Gobierno ruso acusa a documental ganador del Oscar de adoctrinamiento de escolares que filmó niños sin consentimiento

El comité de derechos humanos de Rusia acusó al equipo del documental ganador del Oscar, “Mr. Nobody contra Putin”, de utilizar imágenes de menores sin consentimiento. Se trata de la primera reacción oficial tras el reconocimiento internacional de la película.

El organismo, dependiente del gobierno, cuestionó directamente el contenido del filme. Además, puso el foco en el uso de material audiovisual registrado en contextos escolares.

El documental fue grabado por Pavel Talankin, profesor y videógrafo en una escuela de Karabaj, en los Urales. Según los antecedentes, registró el progresivo adoctrinamiento de estudiantes tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

Posteriormente, Talankin abandonó Rusia en 2024 llevando consigo los registros. De este modo, el material sirvió como base para la producción cinematográfica.

La obra, de 90 minutos, fue codirigida por Talankin y el cineasta estadounidense David Borenstein. Recientemente, además, obtuvo el premio a Mejor documental en los Oscar.

Cuestionamientos desde el organismo ruso

El Consejo Presidencial de Rusia para los Derechos Humanos informó que ofició a la organización de los Oscar y a la Unesco. En ese contexto, solicitó revisar la legalidad del contenido.

En concreto, pidió a la Academia que “Examine si esta obra se ajusta a las normas éticas y jurídicas aplicadas por la Academia al conceder sus premios”.

El organismo sostuvo que el material incluye registros de menores sin autorización legal. Asimismo, cuestionó las condiciones en que fueron captadas las imágenes.

Al respecto, señaló que “El uso de imágenes de menores se llevó a cabo sin obtener el consentimiento de los padres u otros representantes legales de los niños, y sin tener en cuenta el carácter limitado del uso de este tipo de material, registrado inicialmente en un entorno educativo”.

Hasta ahora, el Kremlin no ha emitido una postura oficial sobre el documental. Sin embargo, sí hubo una breve declaración desde su vocería.

Finalmente, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, indicó: “No he visto esta película”.