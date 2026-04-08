Gobierno se querellará por agresión a ministra de Ciencia en la UACh de Valdivia

Rechazo causó la tarde de este miércoles la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en el marco de la inauguración del año académico en la Universidad Austral de Chile (UACh), en Valdivia, Región de Los Ríos.



Durante su estada en el plantel, se registraron manifestaciones de estudiantes de educación superior.

El momento fue captado por testigos. Se aprecia a la secretaria de Estado sufriendo agresiones de golpes y agua durante el trayecto a su vehículo. La visita de Lincolao a la UACh se dio en el marco de la inauguración de año académico del establecimiento educacional.

Steinert: “Vamos a imputar el delito de atentados en contra de la autoridad”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció que el Ejecutivo presentará una querella criminal por el hecho.



“Nosotros vamos a imputar el delito de atentados en contra de la autoridad, está en el Código Penal vigente, con una pena de presidio menor en su grado medio. Así que estamos realizando todas las acciones para poder establecer quiénes son los responsables”, dijo desde el Congreso, consignó Emol.



Informó que la ministra “se encuentra sin lesiones, pero el hecho es brutal. Si ustedes ven los videos, ellos se explican solos. Hay un dicho muy especial que es una imagen vale más que mil palabras. Entonces, condenar enérgeticamente, querella por parte del ministerio de Seguridad”.

Alvarado: “El Gobierno de Chile condena en los términos más enérgicos”

Posteriormente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hizo una declaración en La Moneda, junto a la vocera de Gobierno, Mara Sedini y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, para abordar el asunto.

Alvarado condenó en nombre del Gobierno de Chile la agresión sufrida por la secretaria de Estado.

Desde La Moneda, manifestó que “el Gobierno de Chile condena en los términos más enérgicos los actos de violencia en contra de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovaciones. Como asimismo en contra de nuestra delegada presidencial Vicky Carrasco”, consignó T13.

Agregó que “lo ocurrido es absolutamente inaceptable, una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario que debe ser por definición un espacio de aprendizaje, debate y convivencia”.

Declaró que “la violencia no tiene lugar en las aulas, ni en los campus, ni en ningún espacio de la vida democrática chilena”.

El Gobierno dispuso la presentación de una querella criminal por atentado a una autoridad, que será patrocinada por el Ministerio de Seguridad, tal como lo había adelantado la titular de esa cartera, Trinidad Steinert.

Alvarado declaró que “este gobierno no se va a amedrentar, quienes creen que la agresión y la intimidación son herramientas validas para acallar al Estado o frenar el trabajo de sus autoridades, están total y profundamente equivocados”.

LLamó a las autoridades de la UACh para que colaboren “con las investigaciones”

Llamó a las autoridades de la Universidad Austral para que colaboren “con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos, porque la impunidad no puede ser la respuesta. Chile merece universidades libres, seguras y abiertas al diálogo. Eso es lo que este gobierno defenderá siempre”.

“Esperamos que todos los sectores políticos, de manera transversal, entiendan la gravedad de estos hechos y los condenen como corresponde”, zanjó.