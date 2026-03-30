Home Nacional "gobierno solicita la renuncia de andrés herrera como director nac..."

Gobierno solicita la renuncia de Andrés Herrera como director nacional de Sernac

Desde el Ministerio de Economía, a través de un comunicado, informaron que “esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mediante el Servicio Civil”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Gobierno solicita la renuncia de Andrés Herrera como director nacional de Sernac

El Gobierno de José Antonio Kast le solicitó la renuncia al director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera Troncoso. Se desempeñaba en el cargo desde octubre de 2022.

“Esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), mediante el Servicio Civil”. Así lo informaron desde el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

La cartera informó que la actual subdirectora de fiscalización del Sernac, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante del servicio.

Ministro Mas: Esperan que “el Sernac sea un servicio cercano”

El ministro de Economía, Daniel Mas, explicó, en un comunicado, que esperan que “el Sernac sea un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas. Siendo la primera cara de un sistema que facilite la relación entre consumidores y empresas. Ayudando a resolver problemas de la ciudadanía de manera oportuna y velando por el cumplimiento de la ley”.

Herrera había sido nombrado en el cargo el 17 de octubre del 2022 bajo el nombramiento del expresidente Gabriel Boric y luego de ser seleccionado vía el sistema de ADP, según se informó el día de su presentación.

Entre marzo de 2014 y hasta mayo de 2018, Herrera se desempeñó en diversos cargos en el Servicio Nacional del Consumidor, entre ellos, como subdirector jurídico y director nacional subrogante.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
“Te pasaron mal la información…”: Gago negó prohibicio...

El entrenador de los azules desmintió los rumores sobre el supuesto veto a algunos alimentos, aunque subrayó que “el rendimiento de jugar cada tres o cuatro días tiene una necesidad del cuerpo de estar en las mejores condiciones”.

Leer mas
Viajes
VIDEO: Pánico por la explosión de un motor en pleno vu...

Los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Delta vivieron momentos de terror la noche del domingo, luego de un incidente registrado en el Aeropuerto Internacional de São Paulo, en Brasil. El avión, un Airbus 330 con destino a Atlanta, en Estados Unidos, despegó con normalidad desde la terminal aérea.

Leer mas
Triunfo
“Es maltrato animal”: Deportistas cuestionaron a Natal...

La ministra del Deportes recibió diferentes críticas en redes sociales, luego de asistir a la jornada final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo y proponer un plan de desarrollo para esta disciplina.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/