Gobierno y pobladores firmaron convenio para proyecto habitacional en la megatoma de San Antonio 

Este jueves, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) firmó junto a más de 40 cooperativas un convenio de colaboración para realizar proyectos habitacionales en los terrenos de la megatoma del Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio.

El convenio, llamado “Proyecto Habitacional Cerro Centinela”, fue firmado entre el Minvu y las más de 40 cooperativas que representan a las familias pobladoras.

Con la firma, y según lo consignado por Radio Cooperativa, quedaron definidas las directrices para desarrollar un plan maestro de urbanización, el cual contempla el estándar mínimo necesario para una vida digna.

Dicho plan contará con el apoyo de la Seremi de Vivienda, el Serviu de Valparaíso y la Confederación Nacional de Cooperativas de Chile.

En tanto, el acuerdo va en la línea con la expropiación de 100 de las 215 hectáreas del terreno , justo en el día en que vencía el plazo para informar el plan de desalojo.

Luego de la firma, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, fue consultado por el financiamiento de la expropiación, que tendría un valor de aproximadamente 11.000 millones de pesos.

El secretario de Estado descartó que el dinero provenga del presupuesto 2026 para asentamientos precarios, explicando que los fondos “salen del presupuesto de este año, no del próximo año. Los teníamos reservados ante una eventualidad y para el próximo año (habrá) un presupuesto para otras compras de terreno y para otras situaciones”.

Por su parte, la directora subrogante del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, aclaró que las familias no serán desalojadas de inmediato. “Esto entra en una etapa de desarrollo de diseño y en esa misma etapa se va previendo esta reorganización u organización para aplicar la ejecución”, expresó.

La autoridad detalló que “hay opciones” de que las cerca de 3.700 familias que integran las cooperativas sean reubicadas dentro de las 100 hectáreas que serán expropiadas, mientras avanza la construcción de la urbanización.

Aún quedan inquietudes en torno a cómo se incorporará a las familias que están fuera de las hectáreas a expropiar y que aún no forman parte de las cooperativas. Algo que según entendidos en las conversaciones, y de acuerdo a lo informado por La Tercera, aún no está zanjado y deberá comunicarse durante las próximas etapas del proceso.