Gonzalo Winter: “Confío 100% en la Dirección de Presupuestos”

El diputado y precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Gonzalo Winter, se refirió este jueves a la polémica por la presentación del Informe de Finanzas Públicas, las críticas a la Dirección de Presupuesto y al Gobierno en materia económica.



En diálogo con T13 Radio, Winter defendió la gestión de Hacienda y sostuvo que “no estoy de acuerdo con que en este Gobierno haya habido una farra, eso sencillamente no es cierto. Hay que recordar que este Gobierno al igual que todos los otros del mundo que asumen en la época que asumió Boric les toca una situación que es estrictamente inflacionaria y compleja para la economía, que es el post Covid”.



“Estamos de acuerdo con la regla fiscal. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, si se diluye en el tiempo es algo que vamos a presentar en las propuestas del momento o que lo va a presentar mi ministro de Hacienda cuando sea el momento y con las cuentas claras de ese momento”, explicó.



Respecto al papel jugado por el ministerio, Winter dijo que “lo que ha hecho el ministro Marcel es presentar proyectos que logren mayorías parlamentarias, por eso hay que entender que este anuncio del ministro Marcel está asociado al lamentable anuncio de que no va a hacer la propuesta de impuesto a la renta”.



Consultado por las críticas a la Dirección de Presupuesto, el candidato del Frente Amplio afirmó que “confío absolutamente en la Dirección de Presupuestos y creo que en varias ocasiones la oposición ha armado escándalos o polémicas ficticias con la Dipres o porque no han querido entender o simplemente porque se han hecho parte de la industria de la polémica, pero yo confío 100% en la Dirección de Presupuestos, más allá de que puedan tener el margen de error mínimo que puede tener el ser humano”.



Con motivo de la presentación en el Congreso del Informe de Finanzas Públicas en el día de ayer, el documento que se proyectó era distinto al que habían recibido los parlamentarios, lo que desató una ola de críticas de la oposición.