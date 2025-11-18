Gran incendio afectó a locales comerciales en pleno centro de Viña del Mar

Un gran incendio estructural afectó este martes a cuatro locales comerciales del centro de Viña del Mar, Región de Valparaíso, siniestro que logró ser controlado en las últimas horas.

Según consignó 24 Horas, la emergencia comenzó pasado el mediodía, en recintos ubicados entre las calles Quilpué con La Marina

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió a la emergencia, y para facilitar el trabajo de los voluntarios, se procedió a cortar el suministro eléctrico en sectores de Viña del Mar y Valparaíso, lo que afectó a 61 mil clientes.

Desde la CGE explicaron que la medida se adoptó debido a la cercanía del siniestro con la subestación eléctrica Marga Marga.

Además, se evacuaron locales comerciales aledaños y se implementaron desvíos de tránsito en el centro de Viña del Mar.

El comandante Sebastián Páez señaló que “estamos trabajando en cuatro locales comerciales que ardían violentamente con un peligro de propagación inminente”.

Finalmente, indicó que la emergencia fue contenida y que el origen del fuego es materia de investigación.