Home Internacional "guagua muerta fue entregada a su madre en una caja de cartón en e..."

Guagua muerta fue entregada a su madre en una caja de cartón en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó la salida de la máxima autoridad del recinto asistencial y comunicó que aplicará sanciones al personal implicado en el caso.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Guagua muerta fue entregada a su madre en una caja de cartón en Ecuador

La entrega en una caja de cartón del cadáver de una guagua fallecida en un hospital amazónico generó amplia indignación en Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó la salida de la máxima autoridad del recinto asistencial y comunicó que aplicará sanciones al personal implicado en el caso.

La imagen de la madre junto a la caja –aparentemente reciclada, con la frase “Trátese con cuidado” y sellada con cinta adhesiva– provocó una ola de comentarios y rechazo en redes sociales, recogió Radio Cooperativa.

El hecho tuvo lugar en la provincia amazónica de Morona Santiago, donde el gobierno informó la desvinculación del director del Hospital General de Macas por la “inapropiada entrega del cuerpo”.

También solicitó el inicio de una auditoría, mientras en plataformas digitales se multiplicaban mensajes que exigían investigaciones profundas y sanciones ejemplares.

“Dada la gravedad de este hecho, y con base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, señaló el ministerio.

El caso ocurrió a finales de noviembre, pero recién se conoció esta semana: “Contraviene el sentir, misión y los principios de servicio”, sostuvo el MSP, que extendió sus condolencias a la familia, sin informar la causa de muerte ni los detalles del procedimiento.

Source Texto: La Nación / Foto: Redes Sociales
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Campeonato Nacional: Programación última fecha y dónde...

Desde este viernes hasta el domingo se desarrollará la jornada final del certamen de Primera División, donde se definirán los equipos que clasifican a copas internacionales y el último conjunto en descender.

Leer mas
Tecnología
Netflix compra Warner Bros Discovery por casi US$ 83.0...

Según consignó Emol, con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Esta es la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Miles de personas acuden al encendido del árbol...

La Navidad en Nueva York ya es una realidad con el esperado encendido del árbol del Rockefeller Center, uno de los eventos festivos más emblemáticos del mundo. Miles de personas se reunieron en la famosa plaza de Manhattan para presenciar este momento mágico que marca oficialmente el inicio de la temporada navideña en la ciudad.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/