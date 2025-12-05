Guagua muerta fue entregada a su madre en una caja de cartón en Ecuador

La entrega en una caja de cartón del cadáver de una guagua fallecida en un hospital amazónico generó amplia indignación en Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó la salida de la máxima autoridad del recinto asistencial y comunicó que aplicará sanciones al personal implicado en el caso.

La imagen de la madre junto a la caja –aparentemente reciclada, con la frase “Trátese con cuidado” y sellada con cinta adhesiva– provocó una ola de comentarios y rechazo en redes sociales, recogió Radio Cooperativa.

El hecho tuvo lugar en la provincia amazónica de Morona Santiago, donde el gobierno informó la desvinculación del director del Hospital General de Macas por la “inapropiada entrega del cuerpo”.

También solicitó el inicio de una auditoría, mientras en plataformas digitales se multiplicaban mensajes que exigían investigaciones profundas y sanciones ejemplares.

“Dada la gravedad de este hecho, y con base en los informes técnicos preliminares, se han dispuesto las gestiones correspondientes para la sanción al personal involucrado en esta irregularidad”, señaló el ministerio.

El caso ocurrió a finales de noviembre, pero recién se conoció esta semana: “Contraviene el sentir, misión y los principios de servicio”, sostuvo el MSP, que extendió sus condolencias a la familia, sin informar la causa de muerte ni los detalles del procedimiento.