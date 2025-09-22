Guardia de supermercado fue apuñalado en el cuello en Valdivia: está en riesgo vital

Dos guardias de seguridad fueron apuñalados este lunes durante un intento de robo en un supermercado Líder de Valdivia. Uno de ellos permanece internado en riesgo vital, mientras que el otro resultó con lesiones leves.

El fiscal Alex Montesinos explicó que, al primero de los vigilantes, “bajando la escalera eléctrica, (el grupo de delincuentes) lo agrede en distintas partes del cuerpo, y específicamente, hay una lesión a la altura del cuello que tiene a la víctima con riesgo vital en el Hospital Base de Valdivia”, recogió Radio Cooperativa.

Respecto al segundo afectado, el persecutor señaló: “La segunda de las víctimas se trata también de un guardia de seguridad que intenta ayudar a su compañero y es agredido también en diferentes partes del cuerpo por parte de un imputado. Él se encuentra con lesiones menores y con pronóstico reservado”.

Tras el ataque, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron operativos que permitieron detener a dos personas directamente relacionadas con la agresión. Como medida preventiva, el supermercado no abrió sus puertas durante el día.