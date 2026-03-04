Guardia Revolucionaria dice que controla “completamente” vital estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria aseguró este miércoles que las fuerzas iraníes “controlan completamente” el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio internacional.

Estotras anunciar medidas para su cierre en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.



El viceportavoz de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Akbarzadé, destacó que “en estos momentos, el estrecho de Ormuz está controlado completamente por la Armada de la República Islámica”, antes de destacar que la vía “está bajo condiciones de guerra desde su inicio hasta su final”.



Agregó que el paso de buques “es imposible” y destacó que la Armada comunicó al sistema internacional de navegación que los buques no pueden pasar por la zona, antes de afirmar que Teherán atacó más de diez petroleros por intentar saltarse este bloqueo.



“Más de diez petroleros que ignoraron estas advertencias han sido alcanzados por proyectiles”, subrayó Akbarzadé.

Añadió que “Irán siempre ha buscado la seguridad y la paz en el golfo Pérsico”, tal como recogió la agencia iraní de noticias Fars.



En este sentido, indicó que “la estupidez de Trump y Netanyahu, que iniciaron esta guerra, han provocado problemas en la región y afectado la economía mundial”.



“Este paso importante y estratégico por parte de la República Islámica ha provocado un alza de los precios del petróleo en el mundo y ha tenido un impacto sin precedentes en las economías de varios países, especialmente Estados Unidos y miembros de la Unión Europea (UE)”, indicó.

Añadió que “la economía mundial hará frente a una grave crisis y esto se prolonga otras tres semanas”.