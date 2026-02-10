Habla conductor que atropelló a delincuente en Quilicura: “He leído en redes sociales que la gente aplaude mi reacción”

El conductor que se volvió viral tras atropellar a un delincuente que intentó hacerle una encerrona en Quilicura habló por primera vez tras el violento intento de robo.

El hecho ocurrió el sábado pasado en el sector El Trébol de la Ruta 5 cuando un auto que iba frente a las víctimas frenó y de él bajaron dos sujetos, uno de ellos armado, con el objetivo de realizar una encerrona.

Según consignó 24Horas, la víctima no desaceleró y terminó atropellando a uno de los sujetos, quien salió eyectado tras el impacto.

En conversación con LUN, el conductor afirmó que no detener el vehículo “era la única salida que teníamos en ese momento”.

“No alcancé a pensar nada. Vi cuando el tipo se bajó y cruzó, y el otro se detuvo hacia mi lado. Yo empecé a acelerar. Después vi el arma y chao. Seguí acelerando, para mí era escapar de ahí lo antes posible”, señaló.

“El miedo era tan fuerte que seguí manejando hasta llegar a nuestro destino. Más tarde fui a hacer la denuncia”, añadió.

Por otro lado, aseguró que temió por su vida luego de que uno de los delincuentes disparó, razón por la que tomó esa repentina decisión.

“Me nació nomás. He leído en redes sociales que la gente aplaude mi reacción. Eso es porque hay mucha frustración. Los robos siguen ocurriendo, la justicia ordinaria no funciona, entonces terminan aplaudiendo a alguien que logró escapar de una encerrona”, concluyó.