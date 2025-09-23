Hallan a mujer que desapareció el 18 de septiembre mientras celebraba Fiestas Patrias con su familia

La Policía de Investigaciones de Valparaíso encontró a una mujer de 48 años que estaba desaparecida desde el 18 de septiembre, mientras compartía con su familia en las celebraciones de Fiestas Patrias.

En medio del festejo, Ingrid Peña se apartó del sector del parque Sagrada Familia, ubicado en la parte alta entre Viña del Mar y Valparaíso, y desde ese instante su familia perdió contacto con ella.

Tras cinco días de rastreo, equipos especializados dieron con su paradero a unos 900 metros de una quebrada, donde fue hallada con vida, aunque presentaba deshidratación y un cuadro de shock.

“Preliminarmente habría llegado por sus propios medios al lugar. Lo más probable es que se haya descompensado, se haya desorientado y se haya perdido por la misma geografía que es compleja en este sector”, explicó el subprefecto Rodrigo Gallardo.