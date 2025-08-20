Home Nacional "hallan cuerpo de adolescente arrastrado por el río durante “..."

Hallan cuerpo de adolescente arrastrado por el río durante “rito de sanación”

Eduardo Córdova
Fue hallado este martes el cuerpo de una adolescente de 15 años que se encontraba desaparecida en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, provincia del Ranco, tras participar en un “rito de sanación” mapuche.

La joven fue arrastrada por la corriente en el sector de Maihue, luego de ingresar al agua junto a un grupo compuesto por al menos diez personas.

Su madre intentó socorrerla y logró salir por sus propios medios, mientras que un hombre de 49 años, que también se lanzó en su ayuda, continúa desaparecido.

El subprefecto Hugo Leal, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ríos, informó que se solicitó apoyo a la Brigada Subacuática desde Santiago, además del despliegue de la Brigada Aeropolicial. Paralelamente, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), bomberos y drones de la Delegación Presidencial participan en las labores, recogió Radio Cooperativa.

Las tareas de rastreo se mantendrán durante toda la jornada con el objetivo de dar con el paradero del adulto desaparecido.

Tragedia en el río Pilmaiquén: dos desaparecidos durante ceremonia de sanación
Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova

5
