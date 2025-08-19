Home Nacional "tragedia en el río pilmaiquén: dos desaparecidos durante ceremoni..."

Tragedia en el río Pilmaiquén: dos desaparecidos durante ceremonia de sanación

Según informó Radio Biobío, la emergencia comenzó cuando una menor de 15 años cayó al río. De inmediato, su madre y un adulto de 49 años se lanzaron al agua en un intento por rescatarla, siendo los tres arrastrados por la fuerza del agua.

Un amplio operativo de búsqueda se ha desplegado en el río Pilmaiquén, en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos, luego de que dos personas fueran arrastradas por la corriente.

El incidente ocurrió en el sector de Maihue, en el marco de una ceremonia de sanación en la que participaban al menos diez personas.

Minutos después, la madre logró salir por sus propios medios, pero la adolescente y el otro adulto permanecen desaparecidos.

La Fiscalía Regional de Los Ríos tomó el control de la investigación y ordenó la participación de equipos especializados. La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros está a cargo de las primeras diligencias, mientras que el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) se ha sumado a las labores de búsqueda y rescate.

Hasta ahora, las condiciones del río han dificultado los trabajos, y las autoridades mantienen la alerta y el despliegue de recursos para intentar dar con el paradero de los dos desaparecidos.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
