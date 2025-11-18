Hallan cuerpo de mujer calcinado en San Antonio: tiene sus piernas cortadas

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el hallazgo de un cuerpo de una mujer que estaba completamente calcinado.

El cadáver fue encontrado en el sector Camino Viejo, frente a la toma Los Boldos, en el límite entre San Antonio y Cartagena. Una persona que transitaba por el sitio eriazo alertó a la policía tras encontrarse con la víctima.

Al llegar al lugar, la PDI confirmó que el cuerpo presentaba las extremidades inferiores cortadas, con heridas compatibles con el uso de algún tipo de elemento mecánico, según información entregada a Emol.

El fiscal Ricardo Méndez informó que la víctima tenía 40 años al momento del crimen. “Su cuerpo se encontraba calcinado, además sin sus extremidades inferiores y presentaba lesiones atribuibles a terceras personas”.

Estas lesiones contusas y fracturas estaban ubicadas en la zona occipital y temporal derecha del cráneo.

“Concurre además la Brigada de Homicidios por disposición del turno de instrucción y flagrancia, quienes toman declaraciones de testigo y además se encuentran recabando cámaras de seguridad y tomando huellas de la víctima para verificar su identidad”, añadió el persecutor.