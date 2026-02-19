Hallan cuerpo enterrado en una maleta en guarida de “Los Mapaches” en medio de investigación por secuestro

La policía encontró un cuerpo dentro de una maleta enterrada bajo una losa de concreto en un cité de Estación Central, en la Región Metropolitana.

El hallazgo se dio en una investigación de la Brigada Antisecuestros y la Fiscalía Regional Oriente. El inmueble fue declarado lugar de “interés criminalística” por la desaparición de una persona.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros, explicó que la “persona que estaba denunciada de su desaparición. Conforme a esta investigación, los antecedentes indican que había sido víctima de un secuestro en octubre de 2025”.

“Con el rastreo realizado y una excavación en el lugar preciso de una habitación a un 1 metro 50 del lugar, encontrar el cuerpo de una persona sin vida, de sexo masculino, al interior de una maleta”, indicó.

Sobre la denuncia, Barrientos señaló que “esto se denuncia como una presunta desgracia por parte de la madre de esta persona”.

“Se trata de un ciudadano venezolano de 20 años”. La identidad del cuerpo aún debe ser confirmada.

También indicó que “el domicilio al cual accedimos, como resultado de la orden judicial otorgada por el Tribunal de Garantía, para hacer el registro y la excavación en ese lugar, se trata de un domicilio asociado a una facción del Tren de Aragua ya investigada por esta brigada correspondiente a Los Mapaches”.

Finalmente, el subprefecto afirmó que “todo indica que sí se conocían la víctima y el victimario”. Sostuvo que la víctima habría sido citada al lugar. Luego fue mantenida en cautiverio hasta su muerte.