Hallan muerta en ribera de río Cautín a mujer que desapareció hace una semana en Temuco

El comisario Daniel Penroz Riquelme, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Temuco, indicó que resultó fundamental la revisión de las cámaras de seguridad del sector, además de los testimonios entregados por algunos vecinos.

Eduardo Córdova
Fue encontrada sin vida en Temuco, Región de La Araucanía, Nancy Castillo Arévalo, quien llevaba una semana desaparecida y era intensamente buscada por sus familiares.

En la ribera del río Cautín, en la intersección de calles Los Poetas con Valparaíso, fue hallado el cuerpo por personal de la PDI.

El hallazgo de las prendas en el lugar permitió a los funcionarios policiales confirmar la identidad de la víctima.

Aunque los primeros antecedentes señalan que el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceros, el Ministerio Público ordenó su traslado al Servicio Médico Legal de Temuco para la realización de la autopsia.

Hasta ahora, la causa de muerte apunta a una asfixia por inmersión, aunque será el Servicio Médico Legal quien deberá determinarlo con precisión.

8
