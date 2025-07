“Hay dos ADN”: tío abuelo de Tomás Bravo revela una desconocida evidencia en su declaración final

Jorge Escobar Escobar, imputado en el caso de Tomás Bravo, entregó su testimonio final en el juicio por abandono de menor con resultado de muerte, asegurando que “no hay argumentos de eso” y señalando que existen dos ADN en la carpeta investigativa que no habrían sido considerados.

En su alegato de clausura, el imputado afirmó que el Ministerio Público lo ha señalado desde el inicio como el responsable de la muerte del niño de 3 años.

Cabe recordar que este miércoles 2 de julio, el Tribunal Oral en Lo Penal de Cañete dará a conocer si el tío abuelo del menor será absuelto o condenado.

“Desde el primer día de esta investigación me han querido culpar del asesinato y de todo lo que le pasó a Tomasito. Ahora me acusan de otra cosa porque no pudieron responsabilizarme desde el Ministerio Público”, sostuvo Escobar.

Durante su declaración, reiteró que “no hay argumentos” que prueben que él incurrió en abandono de menor: “Nunca dejé solo a Tomasito para que se perdiera o le ocurriera algo”, explicó.

También defendió su conducta, asegurando que su forma de actuar “es una costumbre en el campo”, donde “uno sale con los niños y siempre ha sido así”.

Asimismo, Escobar criticó el desarrollo de la investigación, señalando que “todo el proceso ha sido malo” y que se ignoró evidencia relevante.

“Hay dos ADN que están en la carpeta y que el Ministerio Público no tomó en cuenta, ni siquiera hasta hoy, pero siguen vigentes en la carpeta investigativa”, concluyó.

Aunque Tomás Bravo desapareció en 2021 en el sector de Caripilún, Arauco, nuevos antecedentes y pruebas han vuelto a poner el caso en la agenda pública.

Entre los últimos giros de la causa, se incluye que la abuela materna y un primo del niño fueron formalmente imputados.