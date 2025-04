HBO confirma que “The Last of Us” fue renovada para una tercera temporada

Ad portas del estreno este domingo de la segunda temporada de “The Last of Us”, HBO confirmó que la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey fue renovada para una tercera entrega.

Mediante un comunicado, y según consignó Radio Biobío, desde la cadena de televisión detallaron que Craig Mazin, Neil Druckmann y Carolyn Strauss retomarán sus puestos como productores ejecutivos en esta nueva temporada.

La vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, Francesca Orsi, manifestó en el escrito que “no se puede enfatizar lo suficiente lo orgullosos que estamos en HBO por el logro extraordinario que creemos que representa la segunda temporada de ‘The Last of Us’. Craig, Neil, Carolyn y todo el equipo de productores ejecutivos, elenco y crew han entregado una continuación magistral, y estamos encantados de llevar el poder narrativo de Craig y Neil a lo que sabemos será una tercera temporada igualmente conmovedora y extraordinaria”.

Por su parte, Craig Mazin señaló que “abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos”.

“El resultado final ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas, gracias a nuestra continua colaboración con HBO y al impecable trabajo de nuestro inigualable elenco y equipo. ¡Estamos deseando continuar la historia de The Last of Us con la tercera temporada!”, añadió.

Consignar que todavía no se conoce la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie, la cual está basada en el popular videojuego del mismo nombre.

Por su parte, respecto a la segunda temporada que se estrena este domingo 13 de abril, la historia se situará cinco años después de los acontecimientos de la primera entrega, y en total, dicha temporada tendrá 7 episodios.