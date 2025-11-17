Home Triunfo "hermanos medina llevarán el espíritu chileno al rally más extremo..."

Hermanos Medina llevarán el espíritu chileno al rally más extremo de Marruecos y Argelia

Con su Toyota Land Cruiser #421, especialmente restaurada para la ocasión, el equipo chileno buscará posicionarse entre los 10 primeros lugares de su categoría en el Rally-Raid del Atlas 2025, enfrentando dunas, ríos secos y temperaturas que superan los 40 °C.

El equipo chileno Motouno Rally Team, integrado por los hermanos Rodrigo Medina (piloto) y Mauricio Medina (copiloto), se prepara para representar a Chile en el Rally-Raid del Atlas 2025, una exigente competencia de regularidad que se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 6 de diciembre en Marruecos y Argelia.

La carrera, que recorrerá más de 3.000 kilómetros de desierto, montañas y pistas de tierra, destaca por su carácter histórico: reúne vehículos originales del Dakar de hace más de 20 años, incluyendo automóviles, motocicletas y camionetas legendarias, que vuelven al continente africano para revivir la épica de las grandes travesías del desierto.

“Después de diez años, volver a correr en África es como regresar a las raíces del rally. No se trata solo de velocidad, sino de estrategia, navegación y resistencia. Queremos demostrar que el espíritu chileno sigue presente en las rutas más duras del mundo”, comenta Mauricio Medina, copiloto del equipo.

La participación de Motouno Rally Team también marca un renacer del rally chileno en escenarios internacionales, evocando la época dorada en que el Dakar atravesó Sudamérica entre 2009 y 2015, con Chile como protagonista mundial de este deporte.

Con este desafío, los hermanos Medina no solo buscan completar la competencia, sino también representar al país y mantener vivo el legado de una generación de pilotos chilenos que dejaron huella en la historia del rally.

