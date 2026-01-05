Hijo de Maduro denuncia “persecución” luego de la captura del líder chavista y Cilia Flores

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista Nicolás Maduro, denunció este lunes que su familia es “perseguida” luego de la captura de su padre y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida el sábado pasado en Caracas por parte de Estados Unidos, y manifestó su confianza en que ambos serán liberados y retornarán a Venezuela.

Las declaraciones se realizaron durante la instalación del nuevo período quinquenal de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, ceremonia que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Durante su intervención, Maduro Guerra se refirió a la ausencia de sus padres en el hemiciclo y habló en representación del chavismo: “Hoy estamos con un ausente y con una ausente”, señaló al inicio de su discurso.

El parlamentario afirmó que su padre y Cilia Flores, a quien definió como su “segunda madre”, fueron “secuestrados”, asegurando que esto ocurrió por “ser revolucionarios” y porque, según sostuvo, “no se vendieron ni se venderán”.

En ese contexto, indicó que él también figura en las acusaciones judiciales impulsadas desde Estados Unidos.

“Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, (…) mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables”, declaró.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos por fuerzas estadounidenses durante una serie de ataques ejecutados en Caracas y en tres estados cercanos, y este lunes fueron presentados ante un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentaron su primera audiencia tras ser trasladados a Estados Unidos.

Maduro Guerra sostuvo que mantiene la fe en que, “más temprano que tarde”, y gracias a la movilización popular, ambos quedarán en libertad y regresarán a Venezuela, lo que —anticipó— constituirá un “momento histórico”.

“Aquí estamos cumpliendo hasta que regreses, la patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, expresó.

“Cuenta con nuestra firmeza”

En ese marco, el diputado anunció su “apoyo incondicional” a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien asumió como mandataria encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”, agregó.

Nicolás Maduro ya había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa derivada de una investigación de la DEA, que contempla cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas y artefactos destructivos.

Ese mismo sábado, la Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer una nueva acusación que amplía la presentada en 2020 y vuelve a señalar a Maduro como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que, durante más de dos décadas, habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes volúmenes de cocaína en territorio estadounidense.

La acusación, conocida como “imputación sustitutiva”, incluye por primera vez a Cilia Flores y también a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, recientemente investido como diputado. En total, seis personas figuran como imputadas en la causa.