Hincha de Colo Colo muere baleado tras enfrentamiento entre barras en Estación Central

La previa del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se vio marcada por un grave incidente la tarde de este domingo en la comuna de Estación Central, donde un enfrentamiento armado dejó una persona fallecida y otra herida.

El hecho ocurrió en la intersección de General Bonilla con El Salitre, en el contexto del denominado Superclásico.

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, un grupo identificado como seguidores del cuadro azul habría atacado a hinchas albos que se trasladaban en caravana hacia el Estadio Monumental.

Durante el ataque se efectuaron disparos que impactaron al menos a dos personas.

Una de ellas fue trasladada de urgencia hasta la Clínica Bicentenario. En dicho recinto se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, el segundo lesionado permanece internado en el Hospital Félix Bulnes, con diagnóstico reservado.

Dos sujetos detenidos

La policía informó que el rápido despliegue en el sector permitió la detención de dos sujetos de interés en las inmediaciones del lugar.

Ambos fueron conducidos hasta la 26ª Comisaría de Pudahuel, quedando a disposición de los procedimientos correspondientes.

Desde la institución señalaron que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, quedando a la espera de las instrucciones del fiscal de turno.