Histórico del Real Betis alabó el trabajo realizado por Pellegrini

Manuel Pellegrini ha revolucionado Sevilla con las campañas que ha concretado en el Real Betis, la última con la victoria en la Copa del Rey, torneo que no obtenía el cuadro verdiblanco desde hace ya 17 años. En medio de la vuelta a los entrenamientos, un histórico del club alabó el trabajo realizado por el “Ingeniero”.

Joaquín Sánchez Rodríguez se ha consagrado en el cuadro sevillano como una de las figuras de culto e históricas del club, a sus 41 años sigue formando parte de la plantilla del Manuel y se ilusiona de cara a la temporada 22/23 de La Liga, Europa League y defendiendo la corona de vigente campeón de la Copa del Rey.

El “Pisha” conversó con Marca y se dio el tiempo de hablar sobre la importancia del estratega chileno en España y también cómo influye en él.

“En ese transcurso de temporada, he tenido varias charlas con el porque no me sentía a gusto, le decía que creía que estaba para algo más, sobre todo en Liga. Y él me daba sus argumentos, yo le daba los míos, pero con charla, con diálogo, tenemos mucha confianza, sabemos cómo somos, y afortunadamente con el esfuerzo y el trabajo he tenido mi recompensa”, expresó en la entrevista.

También manifestó lo difícil que será la siguiente temporada, esto debido a que el nivel mostrado la anterior temporada consagró a los “Heliopolitanos”, y aquello será muy difícil de superar.

“Va a ser exigente. Bonito, ya lo tuvimos el año pasado, sabíamos que sería exigente pero que podía ser bonito. Ganar un título es lo más importante. Lo hemos disfrutado, lo hemos soñado muchas veces, lo hemos hecho realidad y era hora. Es nuestro momento, creo que es nuestro momento, los béticos lo saben y nosotros también. Bonito y exigente, tres competiciones, estar en Europa, que el nombre del Betis lo tengan como cierto favorito es muy bonito”, afirmó.

Para finalizar, destacó el trabajo de Pellegrini “Hemos buscado el equilibrio, el estatus de estar entre los cinco primeros, y ahora hay que mantenerse y de ahí para arriba. Va a ser un año aún más exigente, pero el equipo está preparado y consciente de que hay que competir. Estamos preparados, es muy pronto, pero el equipo con dos años a las órdenes de Manuel rueda solo y sabe cómo hay que competir y cuándo”, concluyó el ex seleccionado español.