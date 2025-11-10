Hombre de 31 años asesinó a su tía en Ñuñoa: vecinos escucharon gritos

Un homicidio se registró durante la madrugada de este lunes, luego de que un hombre de 31 años asesinara a su tía al interior de un departamento ubicado en la Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. La víctima fue identificada como una mujer de 64 años.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 horas, aunque vecinos aseguraron que los gritos y desórdenes comenzaron varias horas antes dentro del inmueble, según T13.

En medio de un conflicto familiar, el sujeto habría golpeado y asfixiado a la víctima.

Personal de Carabineros se encuentra realizando las diligencias correspondientes, mientras que funcionarios municipales también acudieron al lugar. El individuo fue retenido inicialmente por el personal municipal, pero debió ser liberado al no existir una denuncia previa.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el autor del crimen tendría problemas psiquiátricos y antecedentes de violencia en otras comunas de la Región Metropolitana.

El sujeto fue finalmente detenido por Carabineros.

“Vecinos del sector efectuaron el llamado al 133, carabineros llegan al lugar y, utilizando la fuerza para hacer ingreso al inmueble, logran la detención de un hombre adulto, que se encontraba ensangrentado y con la víctima tendida en el suelo“, informó el teniente coronel Pedro Olguín, de la Prefectura Oriente.

“Nos encontramos resguardando el sitio del suceso y haciendo entrega de éste a personal de la Policía de Investigaciones“, complementó el uniformado.

“La víctima fue agredida por un familiar de esta, ocasión en la cual le provocó, además de la lesión a nivel cervical, una lesión en la región frontal del cráneo, lo que en definitiva le ocasionaron la muerte“, señaló el comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

El comisario agregó que vecinos alertaron a Carabineros y a funcionarios municipales, quienes al llegar al lugar encontraron al individuo atacando a la víctima.