Home Nacional "hombre fue asesinado a balazos en bajos de mena: presumen que se ..."

Hombre fue asesinado a balazos en Bajos de Mena: presumen que se trataría de un ajuste de cuentas

De acuerdo con los primeros antecedentes, los atacantes se movilizaban en un vehículo de alta gama y efectuaron más de 40 disparos contra el hombre, quien fue trasladado de urgencia por vecinos hasta el Hospital Sótero del Río, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un violento ataque a disparos terminó con la vida de un hombre de 33 años en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, durante la noche del martes.

La víctima fue alcanzada por múltiples impactos de bala cuando se disponía a subir a su vehículo, tras visitar a familiares en el lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los atacantes se movilizaban en un vehículo de alta gama y efectuaron más de 40 disparos contra el hombre, quien fue trasladado de urgencia por vecinos hasta el Hospital Sótero del Río, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El subprefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, confirmó que la víctima era un ciudadano chileno con antecedentes policiales, recogió Radio Cooperativa.

Por lo anterior, se presume que el crimen correspondería a un ajuste de cuentas, y además se investiga la posibilidad de que los autores del ataque hayan utilizado más de un arma durante el hecho.

Source Texto: La Nación / Foto: Fiscalía ECOH
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Imputado por el triple homicidio de La Reina quedó en ...

Según detalló la Fiscalía Metropolitana Oriente, Jorge Ugalde Parraguez fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado, todos en calidad de consumado, con agravantes de alevosía y premeditación. La acusación se sustenta en diligencias que apuntan a un supuesto plan para atentar contra su familia.

Leer mas
Nacional

Acribillan a mujer en violento ataque en Quilicura: la...

Según el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, el crimen fue descubierto cuando Carabineros realizaba un patrullaje preventivo.

Leer mas
Nacional

Caso “Muñeca bielorrusa”: Este miércoles r...

Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, se entregó la noche de este martes a Carabineros luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago emitiera una orden de captura en su contra.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/