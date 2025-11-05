Hombre fue asesinado a balazos en Bajos de Mena: presumen que se trataría de un ajuste de cuentas

Un violento ataque a disparos terminó con la vida de un hombre de 33 años en el sector de Bajos de Mena, comuna de Puente Alto, durante la noche del martes.

La víctima fue alcanzada por múltiples impactos de bala cuando se disponía a subir a su vehículo, tras visitar a familiares en el lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los atacantes se movilizaban en un vehículo de alta gama y efectuaron más de 40 disparos contra el hombre, quien fue trasladado de urgencia por vecinos hasta el Hospital Sótero del Río, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El subprefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la PDI, confirmó que la víctima era un ciudadano chileno con antecedentes policiales, recogió Radio Cooperativa.

Por lo anterior, se presume que el crimen correspondería a un ajuste de cuentas, y además se investiga la posibilidad de que los autores del ataque hayan utilizado más de un arma durante el hecho.