Hospital Psiquiátrico de Valparaíso: niegan torturas y no se descarta un paro

Los funcionarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso manifestaron su rechazo frente a las oficinas del Servicio de Salud de la ciudad tras la denuncia realizada la semana pasada por el Ministerio de Salud y la titular de la cartera, María Begoña Yarza, en el sentido de que en dicho recinto se han producido presuntas torturas y malos tratos a los pacientes.



La psiquiatra infantil y representante del capítulo médico del Hospital Psiquiátrico del Salvador, Alejandra Voigt, declaró a la agencia ATON Chile que “la ministra nos hace una denuncia ante el Ministerio Público por tratos inhumanos, por tortura y un montón de cosas, que es una denuncia que salió por la prensa, y por estar haciendo un procedimiento sin anestesista, cuando en realidad el procedimiento se hace de manera protocolizada con un medicamento de preanestesia que seda a la persona. Se hace todo lo que más se puede para darle la opción a los pacientes de acceder igual a la atención, pese a la pobreza y pese a todo al procedimiento, porque en ocasiones le salva la vida”.



La también magíster en Salud Pública afirmó que la ministra “nos hace responsable a los trabajadores de salud de la precariedad que nos tienen durante 40 años, porque el Hospital Psiquiátrico del Salvador es de los más pobres del país y de los más postergados de la red de salud mental y, de ninguna manera, obedece a torturas ni a nada de ese estilo. El problema que nosotros vemos, como trabajadores de salud, es que se estigmatiza aún más el Hospital Psiquiátrico y dificulta nuestra relación con la comunidad que hemos construido durante años”.



Detalló que “los funcionarios no pueden salir en este momento a hacer su trabajo en las visitas a domicilio, porque temen ser atacados en las poblaciones por esta denuncia injuriosa de la ministra, de la que además no se quiere retractar. A su vez ella nos pide colaboración para hacer mejoras, pero nosotros pusimos como condición que ella tenía que reparar eso que dijo de nosotros, porque es falso, injurioso, no corresponde a la realidad y, además, estigmatiza el hospital y vuelve temerosa a la población que necesita la atención del hospital, que no tiene dónde más ir a atenderse”.



La académica de la Universidad de Valparaíso aseguró que “la mayoría de nuestros pacientes son pobres y son pacientes gravemente enfermos, que no tienen cómo ir a pagar una atención. Además, deja por el piso nuestra institución y priva, finalmente, a los pacientes a acceder a una atención psiquiátrica de calidad por temor, por esto que ella denuncia sin siquiera conocer cuál es la realidad local y toma una medida desde el nivel central que es violenta y destructiva”.

PARO INMINENTE



Voigt indicó que “estamos exigiendo que esta señora repare con una declaración que sea pública la imagen pública del hospital y, por otra parte, que se manifieste ante la fiscalía categóricamente desdiciéndose, y eso no lo ha hecho. Eso se lo exigimos desde el primer día que conversamos con ella, si esa reparación no se produce, vamos a seguir movilizados y el paro es inminente. Ya suspendimos todo lo que son ingresos, porque en realidad no puede ella tratar de esa manera a los funcionarios que trabajamos en el servicio público de salud, porque no contribuye y solo es destructivo”.



“Además, hay una clara intencionalidad de cerrar los hospitales psiquiátricos, entonces vemos que no solamente daña la imagen del hospital, sino que además ella quiere hacer una cosa así de golpe, que tiene que ser conversado. Ella compara los estándares con estándares de países que son desarrollados, que tienen otras maneras de paliar y de atender a la gente con la que nosotros no contamos, la verdad es que la red de salud mental local es pobrísima”, agregó.



Respecto de las características del eventual paro de actividades, aclaró que “nunca es total, nosotros somos funcionarios públicos que trabajamos en un hospital, siempre vamos a atender a los pacientes que están hospitalizados, siempre vamos a tener turnos éticos, siempre vamos a entregar los medicamentos. Nosotros no queremos dañar a nuestros pacientes, son los que más nos preocupan y es lo que nos mueve todos los días. Trabajamos en condiciones pobrísimas desde siempre, entonces eso no lo vamos a dejar de hacer, pero no vamos a colaborar con ella ni vamos a dialogar con ella”.