“Hoy es mi último día”: Periodista Max Collao anunció en vivo su salida de “Contigo en la mañana”

El periodista Max Collao sorprendió la mañana de este viernes con un inesperado anuncio en “Contigo en la mañana”, luego de dar a conocer su salida del matinal de Chilevisión.

Al término de un despacho desde la Autopista Central en San Bernardo, el comunicador reveló que dejaría el programa y aprovechó de despedirse en pantalla.

“¿Les puedo contar algo? Lo último y me retiro. La noticia no soy yo, Julito, pero hoy día es mi último día como parte de este equipo y voy a hacer un asadito en mi casa para que vayan todos. Yo me rajo”, comentó.

Posteriormente, en una conversación con La Cuarta, Collao, quien se había unido al matinal en marzo pasado, explicó los motivos de su salida.

En este sentido, el notero aclaró que “la razón es que yo venía por un reemplazo de dos semanas solamente y terminé extendiendo mi estadía un mes y medio, aproximadamente, situación que me puso muy contento y agradecido de este maravilloso equipo. Sentí que me valoraron mucho”.

“Me repetiría el plato totalmente. Este equipo me hizo reencantarme de mi pasión que es comunicar (…). El contacto con la gente es crucial. Pensé que había perdido terreno en esto y, al contrario, lo tenía sólo congelado. La calle me quiere, así lo creo y la respeto mucho”, añadió.

Además, expresó que “estoy agradecido de los que cortan el queque en el matinal por confiar en mi trabajo, porque lo hago con mucho amor y aquí estoy listo y dispuesto para cuando me llamen de nuevo, porque esto es lo único que sé hacer”.